ФОТО ДНЯ ⟩ Состоялось торжественное открытие Йыхвиской основной школы

Сегодня состоялось открытие Йыхвиской основной школы. Обучение в новом здании ведется уже с начала этого года, однако еще в августе вокруг здания проводились строительные работы. На данный момент строительство площадки перед зданием школы завершено. Предстоит еще обустройство уличной зоны между зданием школы и стадионом, а также строительство игровых площадок и установка уличной мебели.
Школа рассчитана на 510 учеников, но в ней учатся 550 ребят и еще больше детей хотели бы в ней учиться.
Здание основной школы - один из самых дорогих общественных объектов, построенных волостью Йыхви в этом столетии. Здание школы обойдется примерно в 8,5 миллиона евро. Это более чем на два миллиона евро дороже запланированного, поскольку в ходе работ цены на строительство выросли.
Новое здание школы было построено на улице Харидузе на месте снесенного учебного корпуса старой школы. Новое здание спроектировано архитектурным бюро "Kauss Arhitektuur", а строителем выступила фирма "Rand ja Tuulberg".