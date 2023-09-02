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Эстония на втором месте после Китая по количеству выданных электронных виз

Северное побережье
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

За первый неполный месяц функционирования проекта оформлена почти 31 тысяча таких виз. В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция - сообщил Консульский департамент МИД РФ.

По информации Мид РФ, воспользоваться оформленными визами успели уже около 14 тысяч иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, аэропорт Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае.

Всего с начала выдачи электронных виз 1 августа 2023 года получили право въезда на территорию РФ более 30 тысяч человек, отказы получили лишь 24 человека. 

Стоимость визы с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, составляет 52 доллара США.

Срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не более 16 суток со дня въезда на территорию Российской Федерации.

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Эстония
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