Тонкое искусство развиваться, сжимаясь

Масштабные мечты и вера в лучшее будущее являются необходимыми для самоуправленческих руководителей качествами. Однако при этом надо все же учитывать, что в реальной жизни приходится постоянно принимать сложные решения в ситуации, когда жителей и налогоплательщиков становится все меньше, бюджетные доходы сокращаются, накопившиеся на балансе самоуправления за десятки лет учреждения, здания и прочее имущество превращаются в тяжкое время, как и входящие в штат самоуправления работники.

Один из крупнейших городов Эстонии Кохтла-Ярве потерял за последние 15 лет около четверти жителей, то есть 10000 человек. Специалисты по прогнозам народонаселения находят, что такой темп сокращения не удастся затормозить также в течение следующих 10-15 лет.

Поскольку сопутствующие сокращению количества жителей непопулярные решения в городе много лет откладывались на потом, то этот снежный ком катился и становился все более тяжелым. Среди прочего это касается и сети образования, о чем пишет сегодняшнее "Северное побережье".