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Тонкое искусство развиваться, сжимаясь

Северное побережье
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На месте бывшего здания школы Сомпа остался только памятник. Скорее всего, та же участь ждет еще несколько школьных зданий в Кохтла-Ярве.
На месте бывшего здания школы Сомпа остался только памятник. Скорее всего, та же участь ждет еще несколько школьных зданий в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Это естественно, что баллотирующиеся в собрания городов и волостей рассказывают избирателям о том, как под их дирижерскую палочку родные края начнут стремительно развиваться, как сюда переселятся новые жители, начнут открываться предприятия и строиться новые общественные здания, дороги, площади, парки, и прочие прекрасные вещи.

Масштабные мечты и вера в лучшее будущее являются необходимыми для самоуправленческих руководителей качествами. Однако при этом надо все же учитывать, что в реальной жизни приходится постоянно принимать сложные решения в ситуации, когда жителей и налогоплательщиков становится все меньше, бюджетные доходы сокращаются, накопившиеся на балансе самоуправления за десятки лет учреждения, здания и прочее имущество превращаются в тяжкое время, как и входящие в штат самоуправления работники.

Один из крупнейших городов Эстонии Кохтла-Ярве потерял за последние 15 лет около четверти жителей, то есть 10000 человек. Специалисты по прогнозам народонаселения находят, что такой темп сокращения не удастся затормозить также в течение следующих 10-15 лет.

Поскольку сопутствующие сокращению количества жителей непопулярные решения в городе много лет откладывались на потом, то этот снежный ком катился и становился все более тяжелым. Среди прочего это касается и сети образования, о чем пишет сегодняшнее "Северное побережье".

В потере жителей и налоговых доходов ничего радостного нет, но в то же время это не означает, что, будучи более маленькими, невозможно хорошо организовать городскую жизнь. Развиваться, так сказать, сжимаясь в размерах - это тонкое искусство, предполагающее наличие хорошего плана и крепких нервов, а также настойчивости при разъяснении этого людям. К тому же Кохтла-Ярве по-прежнему является одним из крупнейших городов Эстонии.

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