ГАЛЕРЕЯ ⟩ На "Noortefest" было много очередей

- Очень переживали, ведь территория городской площади намного больше, чем двор молодежного центра, где прежде проходили такие мероприятия, - призналась директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер. - Мы нарисовали схему расположения точек заранее, но на месте многое пришлось менять. Команда центра и волонтеры справились, и все сложилось отлично - погода не подвела, народу было много, каждый мог найти занятие по интересам.