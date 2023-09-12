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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На "Noortefest" было много очередей

Ирина Кивисельг
, журналист
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Примерить доспехи и сразиться в шашки с рыцарем Николаем Осиповым желающих было много.
Примерить доспехи и сразиться в шашки с рыцарем Николаем Осиповым желающих было много. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Одними из самых популярных у детей и молодежи в минувшую субботу оказались стенды Вируской тюрьмы и спасателей, но без внимания не остался никто. Новое место проведения молодежного фестиваля интересов превзошло ожидания организаторов.

- Очень переживали, ведь территория городской площади намного больше, чем двор молодежного центра, где прежде проходили такие мероприятия, - призналась директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер. - Мы нарисовали схему расположения точек заранее, но на месте многое пришлось менять. Команда центра и волонтеры справились, и все сложилось отлично - погода не подвела, народу было много, каждый мог найти занятие по интересам. 

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