СПАСАТЕЛИ ⟩ Лесной пожар обнаружили вовремя

Северное побережьеНовостиСПАСАТЕЛИ ⟩ Лесной пожар обнаружили вовремя9 сентября 2023 г.Северное побережье11 сентября 2023, 17:00FacebookComments Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikВечером 9 сентября спасателям сообщили о возгорании сухой травы в лесу у деревни Перьятси в Нарва-Йыэсуу.Спасатели обнаружили место возгорания и потушили огонь, охвативший сухую траву на площади 600 квадратных метров.Спасатели отмечают, что в этом месте и его окрестностях часто происходят возгорания сухой травы.FacebookComments Ключевые слова спасателинарва-йыэсуу Pекомендуем