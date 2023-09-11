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СПАСАТЕЛИ ⟩ Лесной пожар обнаружили вовремя

9 сентября 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 9 сентября спасателям сообщили о возгорании сухой травы в лесу у деревни Перьятси в Нарва-Йыэсуу.

Спасатели обнаружили место возгорания и потушили огонь, охвативший сухую траву на площади 600 квадратных метров.

Спасатели отмечают, что в этом месте и его окрестностях часто происходят возгорания сухой травы.

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