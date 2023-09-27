В Нарве пропала 86-летняя Капитолина

Капитолина, возможно, не сможет найти дорогу домой самостоятельно, и, к сожалению, у нее нет с собой телефона.

По словам родственников, женщина любит гулять по железнодорожному вокзалу, а также любит ходить в центры Фама и Астри.

Полиция проверила все эти места, но найти Капитолину пока не удалось.