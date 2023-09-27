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В Нарве пропала 86-летняя Капитолина

Эрик Калда
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Капитолина.
Капитолина. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в розыске 86-летней Капитолины, которая сегодня около 12 часов дня вышла из дома на улице Кренгольми в Нарве и не вернулась.

Капитолина, возможно, не сможет найти дорогу домой самостоятельно, и, к сожалению, у нее нет с собой телефона.

По словам родственников, женщина любит гулять по железнодорожному вокзалу, а также любит ходить в центры Фама и Астри.

Полиция проверила все эти места, но найти Капитолину пока не удалось.

Капитолина невысокого роста и худощавая, с короткими седыми волосами. На женщине черные спортивные брюки и белые туфли. Полиция просит всех, кто увидит Капитолину, сообщить об этом по телефону 112.

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