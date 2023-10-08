ПЕРЕДОВИЦА ⟩ За деньгами на спасение Ида-Вирумаа особо не спешат

Из меры крупных инвестиций на данный момент решение о финансировании пока принято лишь по четырем ходатайствам на общую сумму менее 25 миллионов евро. Некоторые ходатайства о финансировании еще находятся на рассмотрении. Согласно действующим сейчас правилам, созданные или расширенные за счет субсидий предприятия должны заработать в обещанном объеме не позднее середины 2026 года, и, соответственно, вероятность того, что часть средств на спасение Ида-Вирумаа так и останется неиспользованной, растет с каждым днем.

Подготовка ходатайств, а также получение необходимого для этого самофинансирования - достаточно сложный и требующий времени процесс. Ида-Вирумаа и в предыдущие десятилетия не был местом, куда инвесторы и банки жаждали бы вкладывать деньги. Сейчас, когда враждебно настроенная по отношению к соседям Россия, находящаяся от Ида-Вирумаа буквально на расстоянии невооруженного взгляда, ведет кровопролитную войну в Украине, это желание еще слабее.

Учитывая это, очевидно, следует взвесить варианты смягчения условий поддержки. Возможно, стоит снизить долю собственного участия предприятий, потому что за прошедшее время риски значительно возросли, и хорошо, если вообще кто-то решится расширять бизнес и создавать новые рабочие места.