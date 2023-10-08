ПЕРЕДОВИЦА ⟩ За деньгами на спасение Ида-Вирумаа особо не спешат

Если политики, говоря об ида-вируских темах, почти при каждой возможности упоминают 350 миллионов евро из фонда справедливого перехода, которые должны обеспечить процветание жизни региона, то реальность показывает, что потока ходатайств об этих деньгах вовсе нет.
Из меры крупных инвестиций на данный момент решение о финансировании пока принято лишь по четырем ходатайствам на общую сумму менее 25 миллионов евро. Некоторые ходатайства о финансировании еще находятся на рассмотрении. Согласно действующим сейчас правилам, созданные или расширенные за счет субсидий предприятия должны заработать в обещанном объеме не позднее середины 2026 года, и, соответственно, вероятность того, что часть средств на спасение Ида-Вирумаа так и останется неиспользованной, растет с каждым днем.
Подготовка ходатайств, а также получение необходимого для этого самофинансирования - достаточно сложный и требующий времени процесс. Ида-Вирумаа и в предыдущие десятилетия не был местом, куда инвесторы и банки жаждали бы вкладывать деньги. Сейчас, когда враждебно настроенная по отношению к соседям Россия, находящаяся от Ида-Вирумаа буквально на расстоянии невооруженного взгляда, ведет кровопролитную войну в Украине, это желание еще слабее.
Учитывая это, очевидно, следует взвесить варианты смягчения условий поддержки. Возможно, стоит снизить долю собственного участия предприятий, потому что за прошедшее время риски значительно возросли, и хорошо, если вообще кто-то решится расширять бизнес и создавать новые рабочие места.
Также стоило бы задуматься, правильно ли все же полностью исключать поддержку бизнеса, связанного с ископаемыми природными ресурсами. Важно существенно сократить выбросы в окружающую среду, а не исключить использование полезных ископаемых. Дальнейшее развитие существующей промышленности, предусматривающее уменьшение ее воздействия на окружающую среду, также должно быть приветствуемым и заслуживающим поддержки.