ОПРОС ⟩ Какая власть была бы лучшей для Кохтла-Ярве?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир ШЕЛЕПИН, горняк: - В политику пытаюсь не лезть - это всегда грязное дело. Хороший российский юморист Михаил Задорнов говорил: "Живу в хорошей стране, но в очень плохом государстве". Абсолютно с ним согласен. Хорошая власть - это когда делается все для народа, но не для государства. Хорошей власти никогда не будет, потому что, по большому счету, для человека, что бы ни делалось, все равно все будет не так.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина ПИКАЛОВА, пенсионер: - Хотелось бы, чтобы больше заботились о людях, в частности о пенсионерах. Не все владеют компьютером и не в курсе, что и где происходит. Нужно больше думать о том, как донести информацию до всех слоев населения. Мне лично очень не нравится, что из дворов убирают металлические конструкции для сушки белья и скамейки - это важно для людей, особенно пожилых.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена ООЛЬ, безработная: - В Кохтла-Ярве недавно власть поменялась, но как обычный горожанин никаких перемен пока не вижу. Надо больше думать о создании новых рабочих мест. Побольше детских площадок нужно, сейчас далеко ходить с детьми приходится. Около поликлиники на Рави, 13 очень удобное место для площадки - это пожелание для нынешней власти.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Григорий ЗАИКИН, безработный: - Сравнительно недавно переехал в Кохтла-Ярве из Алутагузе. Город нравится, вроде бы все здесь хорошо, хотелось бы только, чтобы ночные магазины тоже были.