ОПРОС ⟩ Как изменится ваша жизнь с появлением автоналога?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мооника Пярнасте, безработная: - Без автомобиля не обойтись, и у меня он выбран таким образом, чтобы расход топлива был по возможности минимальным и другие затраты тоже. Я чувствую, что этим налогом государство просто прижмет простых людей, для которых этот налог станет более значительным расходом, чем для богатых.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рихо Кеэрме, автомеханик: - Я надеюсь и держу кулаки, чтобы у этого правительства срок пребывания у власти оказался не таким долгим, чтобы автоналог стал реальностью. Поначалу речь шла об одной сумме, потом вдруг она стала в два раза больше, и бог знает, о чем заговорят после ознакомления в официальных учреждениях.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рейго Негласон, любитель ретроавтомобилей: - Мне как владельцу нескольких ретроавтомобилей это кажется печальным, нелепым и несправедливым. На "Москвиче" получилось проехать в прошлом сезоне 200 км, на мотороллере - еще меньше. Государственных руководителей интересует только получение денег, а все эти "зеленые" и прочие разговоры - просто демагогия.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яак Ээлметс, работающий пенсионер: - Только взятки и месть вечны, а остальное приходит и уходит. Я в Эстонии 70 лет выкручивался при законах разных властей, авось выкручусь и на этот раз. Так что ездить на автомобиле смогу и питаться из мусорных баков не буду.