В списке самым привлекательных работодателей лидируют банки

Эстонское брендинговое агентство "Instar" провело масштабное исследование, основанное на мнении 6000 жителей Эстонии, целью которого было определить самого привлекательного работодателя в 2023 году.
В исследовании приняли участие как опытные работники, так и учащиеся профессиональных училищ, студенты вузов, обучающиеся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре из 45 учебных учреждений Эстонии.
Респонденты оценивали, насколько известны и привлекательны 294 организации как работодатели. Всем внесенным в список предприятиям ставилась оценка по 4-балльной шкале, причем нужно было указать, заинтересован или не заинтересован человек в работе в этой организации.
Самые желанные работодатели Эстонии были отмечены знаком качества на организованном агентством "Instar" и Эстонской торгово-промышленной палатой.
Агентство брендинга работодателей "Instar" проводит опросы с 2010 года, а с 2015 года самых привлекательных работодателей отмечают знаком качества. Привлекательных предпринимателей определяют: опытные работники, студенты, учащиеся профессиональных училищ. Эстонские студенты высказывают свое мнение относительно работодателей, действующих в следующих областях: экономика, инфотехнологии, техника, право, медицина и гуманитарная сфера.
По мнению опытных работников Эстонии, самым привлекательным работодателем является AS LHV Pank. Студенты тоже считают банк LHV самым желанным работодателем. Примечательно, что в последние годы опытные эстонские работники называют банк LHV самым привлекательным работодателем, в прошлом году банк тоже занял первое место.
С полным рейтингом привлекательности работодателей можно ознакомиться на сайте "Instar".
ТОП 20 в рейтинге привлекательности работодателей
1. AS LHV Pank
2. Wise
3. Swedbank AS
4. Pipedrive OÜ
5. Microsoft Estonia OÜ (sh Skype)
6. Eesti Energia AS
7. Bolt Technology OÜ
8. AS SEB Pank
9. Telia Eesti AS
10. Eesti Pank
11. Playtech Estonia OÜ
12. Таллиннский аэропорт
13. Cleveron AS
14. AS Coop pank
15. Veriff OÜ
16. Nortal AS
17. Министерство образования и науки
18. Elektrilevi OÜ
19. Elering AS
20. Starship Technologies OÜ