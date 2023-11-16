Судебное следствие по делу Айво Петерсона будет открытым

Харьюский уездный суд во второй половине февраля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси обвиняют в государственной измене, сообщает rus.err.
Накануне на предварительном заседании суд постановил, что процесс будет открытым и начнется 19 февраля. Также было решено еще на два месяца продлить для всех обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно обвинительному заключению Государственной прокуратуры, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года.
По версии следствия, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Путем создания этого объединения они якобы хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику.
Кроме того, Айво Петерсон обвиняется в том, что он помогал другому обвиняемому Андрею Андронову в осуществлении ненасильственной деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.
По словам государственного прокурора Трийну Олев, Айво Петерсон и Андрей Андронов сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские тезисы Российской Федерации, как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ.
- Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей, - пояснила Олев.
Айво Петерсону, Дмитрию Роотси и Андрею Андронову после задержания были предъявлены подозрения в создании отношений, направленных против Эстонской Республики. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах и судебной практике, государственная прокуратура решила предъявить Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене, а Андрею Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики. Все обвиняемые содержатся под стражей с марта 2023 года, когда они были задержаны Полицией безопасности.
Роотси и Андронов раньше были членами организации "Ночной дозор". Андронов имеет российское гражданство и постоянный вид на жительство в Эстонии.
В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.
Петерсона в судопроизводстве защищает адвокат Мати Сенкель. Комментируя обвинение, предъявленное его подзащитному в сентябре этого года, он назвал его утопичным и беспрецедентным в юридической практике.