Стартующий в Нарве в субботу, 2 декабря в 17.30 вот уже в третий раз Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 (Эстонский ночной забег - Нарвская зима) соберет в начале рождественского месяца в пограничном городе Евросоюза около тысячи участников со всей Эстонии и из-за рубежа.
Медаль Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 стала знаком признания усилий участников и истории Нарвы
По сравнению с предыдущими годами, нынче старт забега состоится раньше, в 17.30. По словам главного организатора забега Марко Торма, это связано с тем, что, поскольку более половины участников родом из Харьюмаа, им хотелось выйти на старт пораньше, чтобы после забега было время подкрепиться в каком-нибудь нарвском заведении общепита и в тот же день добраться до дома. В плане атмосферы пробежки это ничего не меняет, потому что одинаково темно как в полшестого, так и в девять вечера.
В качестве положительной тенденции Марко Торм отмечает, что если в позапрошлом году участвовало почти сто нарвитян, то в прошлом году их было в три раза больше. Нарвское предприятие Garage 11 выставит специальные денежные призы для всех участников в интересных костюмах, а также лучшим бегунам и бегуньям Нарвы.
На обеих входящих в программу забега дистанциях присоединившихся в зимнее время к мероприятию активного движения и пересекших финишную черту наградят красивой медалью. Автором медали 2023 года является руководитель Раквереского творческого центра дизайнер Юле Кяэн-Торм.
Автор полюбившихся с годами отечественным бегунам и любителям активного движения медалей продолжила при создании медали Нарвского ночного забега взятое в 2021 году направление, делающее упор на твердость характера и стойкость участника, а также историю места проведения мероприятия. Все это выражено, отталкиваясь от мотива льва.
- Нарва - это город Эстонии с теплыми людьми, достойный того, чтобы его открыть. Отмечая людей, вышедших подвигаться в зимнее время, я исходила из того, что каждый вставший с дивана - уже в какой-то степени герой. С сильной волей и крепким духом. Мотив нарвского льва многим известен из истории, а что еще могло бы лучше выразить сущность позитивных и мощных качеств зимнего бегуна, чем изображение этого царственного животного, - комментирует источники своего вдохновения художник Юле Кяэн-Торм.
В процессе выпуска медали команде ночного забега традиционно помогает Medalimeister OÜ, а проведение популярного в Эстонии ночного забега в Нарве удалось благодаря вкладу Целевого учреждения интеграции, города Нарва, центра Astri, Sportland и многих других спонсоров.
Eesti Ööjooks (Эстонский ночной забег) - это проводимое с 2011 года мероприятия для любителей активного движения, проходившее в Раквере, Таллинне в Ülemiste City и в Нарве. Формат зимнего ночного забега был придуман организатором - Раквереским марафонским клубом - в 2018 году к 100-летней годовщине Эстонской Республики. Тогда в этом мероприятии приняли участиее более 3200 человек.
Эстонский ночной забег "Нарвская зима"
* 2 декабря в Нарве
* Старт и финиш - около "Astri keskus" (Таллиннское шоссе, 41)
* Дистанции: 5 км и 10 км
* Трасса проходит по центру Нарвы
* Старт: в 17.30 (выдача стартовых материалов заканчивается в 16.30)
* Каждый участник получит уникальную медаль и от спонсоров - подарочный пакет с продукцией партнеров
* Регистрация и дополнительная информация: www.ööjooks.ee