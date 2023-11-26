В Нарва-Йыэсуу загорелся жилой дом, есть погибший

Воскресным вечером в центре Нарва-Йыэсуу от огня сильно пострадал второй этаж здания и полностью сгорела крыша.
В воскресенье, 26 ноября, в 17.09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Нарва-Йыэсуу на центральной улице Яана Поска открытым огнем полыхает двухэтажное деревянное здание и что в нем могут быть люди.
Прибывшие на место пожарные вынесли из дома пострадавшего человека и передали его медикам, о чем сообщила пресс-служба Спасательного департамента. Спустя некоторое время пресс-служба уточнила, что медикам не удалось вернуть к жизни этого пожилого мужчину.
Тушение дома продолжается. Движение машин по улице Яана Поска затруднено.