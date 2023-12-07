"Мелодии ночного неба" - это шоу красок, созданное отважными фотохудожниками

Сезон северных сияний в Эстонии длится с августа до апреля. И с каждым годом становится все больше тех, кто старается не только полюбоваться природным явлением, но и запечатлеть самые яркие моменты.

- Ночная красота в небе над Эстонией была всегда, но многие ее не видят, ведь надо дождаться нужного момента и чаще всего поздней ночью, - говорит самый опытный в этой компании ловец северного сияния Ольга Линк, ее стаж ночных бдений длится более семи лет. - Спасибо мужу, если я надеваюсь и уезжаю ночью, он даже не спрашивает, куда...

Это природное явление едва не сорвало открытие выставки в понедельник, вечером начался очередной небесный "сеанс" и у фотохудожников был большой соблазн сорваться в погоню...

- Сияние не бывает одинаковым, перед глазами всегда встает новая картина, от которой невозможно оторваться, иногда - часами, - объясняет Юрате. - Никогда не знаешь, что тебя ждет.

Ждут удивления и открытия, на снимках есть над чем погадать, поискать знаки - море размышлений для впечатлительных людей.

Ирина Оя - самый молодой фотолюбитель в этой компании, но также взахлеб рассказывает о необыкновенных эмоциях, получаемых на съемках. Если удача улыбнется - адреналин зашкаливает.

- Иногда поспать удается всего три-четыре часа, но на работу приходишь абсолютно энергичным - солнце заряжает, - уверяет Ольга.

Активность солнца увеличивается каждые 10-11 лет, и чем сильнее магнитное поле земли, тем сильнее сияние. Сейчас именно этот период, поэтому отважные фотохудожники стараются не упустить момент, бессонных ночей у них много. На выставке - лишь малая часть того, чем они могут поделиться, но фотографии заняли два длинных коридора центра культуры.

Директор центра культуры Светлана Короткова сказала, что очень рада желанию энтузиастов поделиться своими успехами именно сейчас: "В декабре рано наступает темнота, а от этих работ идет свет, в них есть какая-то тайна, что создает настроение, помогая поверить в волшебство предстоящего Рождества и Нового года".