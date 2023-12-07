В ДТП в Йыхви погиб пешеход

Пешеход погиб на месте.

Авария произошла на Пуру теэ, на перекрестке, ведущем к Йыхвиской гимназии.

Все точные обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках уголовного производства.

- Управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения чрезвычайно опасно как для самого водителя, так и для окружающих. Такого водителя необходимо немедленно отстранить от движения, т. е. о водителе с подозрительной манерой вождения необходимо как можно скорее сообщить в полицию. К сожалению, на этот раз водитель-алкоголик попал на дорогу и стал причиной трагического ДТП, в котором погиб человек, - прокомментировал представитель Йыхвиского отделения полиции Филипп Музалевски.

По его словам, в зимних условия особенно важно снизить скорость движения заранее при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и убедиться, что пешеход не находится на проезжей части и не собирается на нее выйти. "В зимних условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения и учитывать непредвиденные скользкие условия. Также необходимо быть готовым к тому, что видимость может существенно ухудшиться из-за отражения солнца от снега или темноты", - добавил работник полиции.