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СПАСАТЕЛИ ⟩ В двух городах обнаружены неполадки газового оборудования

8-10 декабря 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Утром 9 декабря спасатели были вызваны в дом на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа.

В квартире используется газовый котел. Спасатели обнаружили в квартире угарный газ, помещения проветрили и запретили использование газового прибора. Случившееся могло быть результатом неисправности газового устройства.

Вечером 10 декабря в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли волости Люганузе сработал датчик угарного газа. В квартире используется газовая плита. Спасатели зафиксировали небольшую утечку газа в квартире. Помещения проветрили, газовый кран в квартире был перекрыт, а владельцу было запрещено пользоваться газовым прибором до проведения его проверки.

Тогда же вечером в центр тревоги поступило сообщение о сработавшем в ванной квартиры на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве датчике угарного газа. В квартире используется газовый котел. Спасатели обнаружили в квартире угарный газ, помещения проветрили и запретили использование газового прибора. 

Из-за подгоревшей еды спасатели были вызваны в концертный дом

Во второй половине дня 8 декабря из Йыхвиского концертного дома, расположенного на улице Парги, поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации. Однако риска возгорания не было, просто в микроволновой печи сгорела еда.

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