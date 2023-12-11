СПАСАТЕЛИ ⟩ В двух городах обнаружены неполадки газового оборудования

В квартире используется газовый котел. Спасатели обнаружили в квартире угарный газ, помещения проветрили и запретили использование газового прибора. Случившееся могло быть результатом неисправности газового устройства.

Вечером 10 декабря в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли волости Люганузе сработал датчик угарного газа. В квартире используется газовая плита. Спасатели зафиксировали небольшую утечку газа в квартире. Помещения проветрили, газовый кран в квартире был перекрыт, а владельцу было запрещено пользоваться газовым прибором до проведения его проверки.

Тогда же вечером в центр тревоги поступило сообщение о сработавшем в ванной квартиры на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве датчике угарного газа. В квартире используется газовый котел. Спасатели обнаружили в квартире угарный газ, помещения проветрили и запретили использование газового прибора.

Из-за подгоревшей еды спасатели были вызваны в концертный дом

Во второй половине дня 8 декабря из Йыхвиского концертного дома, расположенного на улице Парги, поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации. Однако риска возгорания не было, просто в микроволновой печи сгорела еда.