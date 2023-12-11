В ДТП на шоссе недалеко от Тойла погибла женщина-водитель

Сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии поступило в Центр тревоги 11 декабря в 17.30. Столкновение автомобилей "Volkswagen" и "Citroen" случилось на шоссе Таллинн-Нарва в районе деревни Пюхайыэ, что на административной территории Тойлаской волости.

В результате этой аварии погибла женщина, управлявшая "Volkswagen", о чем оперативно сообщила полиция.

По состоянию на 19.00 часов полиция продолжала работать на месте происшествия. Движение транспорта по указанному отрезку шоссе перекрыто и перенаправлено через объездные дороги.