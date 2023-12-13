23 новые песни отправились в полет со сцены Йыхвиского концертного дома

На устраиваемом под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии вот уже пятый год подряд концерте "Маленькая песня для большой сцены" в этом году впервые были исполнены песни, родившиеся как в Ида-Вирумаа, так и в Вильянди, Таллинне, Рапла, Пайде, Тарту, Антсла и Сака. Аранжировки песен выполнили композиторы Тынис Кырвитс и Сийм Аймла.

Наряду с молодежным оркестром Кохтла-Ярвеской гимназии в этом году на сцену вышли молодые исполнители из камерного оркестра Пыльтсамааской музыкальной школы, обеспечившие исполняемым солистами песням мощное симфоническое сопровождение. Двумя оркестрами сразу руководил Тено Конги.

Автор идеи такого концерта директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, нынче и сам написавший две песни, сказал, что прозвучавшие песни станут теперь жить своей жизнью. Из родившихся в предыдущие четыре года более ста песен двадцать семь были отобраны для выпущенного в октябре этого года винилового диска, который называется "Väike laul suurele lavale" ("Маленькая песня для большой сцены").

Скоро будет готова также видеозапись концерта.