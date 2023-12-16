Что такое автомобильный обмен в Moller Auto?

Мы обратились к руководителю Moller Auto Viru Роману Шиндину, чтобы разъяснить, что такое Trade-in и как происходит обмен автомобилями в Moller Auto.

Trade-in представляет собой удобный способ избавиться от старого автомобиля при планировании покупки нового. Эта услуга позволяет клиентам продать свой текущий автомобиль компании и использовать полученные средства как первоначальный взнос при покупке новой машины в салоне или малоподержанного автомобиля из автопарка дилера.

Преимуществом Trade-in является экономия времени и усилий, поскольку клиенту не нужно самостоятельно заниматься продажей своего старого автомобиля. Вместо этого ему достаточно посетить салон Moller Auto, ознакомиться с предложением автомобилей и насладиться чашкой кофе, пока профессиональная команда оценивает его автомобиль. Кроме того, на нашем веб-сайте создана отдельная форма, где, введя данные о своем транспортном средстве, клиент может получить первичную оценку и приблизительное предложение по цене.

Важно отметить, что при сделке Trade-in выбор покупаемого автомобиля не обязательно зависит от стоимости продаваемого автомобиля. Клиент имеет возможность выбрать подходящую модель, независимо от стоимости своей старой машины. Ассортимент подержанных автомобилей Moller Auto широк и разнообразен, включая не только наши модели Volkswagen и Škoda, но и все другие доступные бренды. Кроме того, клиенту не нужно беспокоиться о состоянии автомобиля, так как в нашем ассортименте представлены только технически исправные автомобили, к которым прилагается гарантия или право предъявления претензии, обеспечивающая беспроблемный и комфортный процесс обмена автомобиля.

Можно сказать, что обмен автомобилями через Trade-in позволяет клиентам наслаждаться удобством и уменьшает нагрузку на клиентов при избавлении от старой машины. Это позволяет им сосредоточиться на выборе нового автомобиля, экономя время и энергию. Клиенты, использующие Trade-in, имеют шикарную возможность отправиться домой на подходящем для них более современном или даже совершенно новом автомобиле.

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Фото: mollerauto.ee