Новые приключения дают повод возвращаться вновь и вновь

Один из членов жюри последнего конкурса, эксперт совместного учреждения EAS и KredEx по туризму Аве Пилль отметила, что Ида-Вируский туристический кластер уже семь лет целенаправленно занимается развитием туристических услуг в регионе. За это время созданы более 60 новых приключенческих изделий и аттракционов, чтобы как у внутренних, так и у иностранных туристов появился повод вновь и вновь возвращаться сюда.

- Будучи частым гостем в Нью-Йорке, я указала бы на явную схожесть: именно Ида-Вирумаа является нашим Нью-Йорком, а Нарва - его артерией, Манхэттеном. Именно здесь, в Ида-Вирумаа находится котел смешения народов Эстонии, и потенциал этого региона как туристического места необъятно велик. Мы в команде по развитию туризма "Visit Estonia" верим, что Ида-Вирумаа является сейчас самой яркой звездой на туристическом небосклоне Эстонии, - сказала Аве Пилль.

Руководитель отеля "Toila SPA" по продаже Кярт Пурга и руководитель отдела продажи отеля Аннели Пыдра. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Туристический кластер объединяет людей-зажигалок

Руководитель отдела продажи отеля "Toila SPA" Аннели Пыдра и руководитель отеля по продаже Кярт Пурга говорят, что чем больше в Ида-Вируском туристическом кластере предприятий, тем больше и более масштабных вещей можно сделать.

- Насколько в туристическом кластере уравновешены собственный вклад и получаемая прибыль?

Аннели: Я думаю, что это очень хорошо распределено.

Кярт: Только сам будь активным! Ведь если ты сам не активный, то никто тебя силком в кампании не потянет. Мы берем от всех кампаний максимум: всегда участвуем в проводимых четыре раза в год маркетинговых кампаниях, вкусовых приключениях, конкурсах на лучшее новое приключение. Объясняем работникам, что даже если некогда, все равно важно придумывать что-то новое - благодаря кампаниям мы оказываемся на виду и рекламируем себя на всю республику.

Например, в ноябре мы продали 138 вкусовых приключений и посетители остались очень довольны.

Аннели: Вкусовые приключения очень уместны, ведь они вносят ида-вируские места питания на карту и показывают, что у нас имеются классные и очень разнообразные заведения общепита, начиная с точек быстрого питания и заканчивая ресторанами a la carte.

- Насколько активно вы участвуете в принятии решений в рамках кластера?

Кярт: Аннели входит в ведущую группу, а я участвую в маркетинге. Полезно присутствовать на собраниях, чтобы знать, что происходит. Собрания проводятся раз в месяц.

Аннели: Участвовать в собраниях хорошо и лично для себя: получаешь хорошие идеи, узнаешь, что и как делают другие в здешнем регионе. Порой завязывается какое-нибудь сотрудничество. Вообще не стоит опасаться того, что участие в собраниях - это утомительная обязанность. Напротив, это классная и приятная возможность встретиться и получить непосредственно информацию.

Кярт: В кластере собрались люди-зажигалки, которые вдохновляют, общение с которыми вызывает желание работать. Вообще-то, мы должны были бы вкладывать в свой маркетинг так или иначе, даже если бы действовали сами по себе. В то же время в кластере так много работы выполняют за тебя! Когда проводится какая-нибудь кампания, то профессионалы оформляют, а ты только показывай пальцем, какой вариант тебе нравится.

- Вы сказали, что иногда завязывается сотрудничество.

Аннели: Если, к примеру, приехавший с лечебным пакетом спросит, чем еще можно заняться в регионе, то мы сумеем порекомендовать своим клиентам места, куда поехать, чем заняться и что посмотреть. Например, летом мы давали своим клиентам информацию о морских прогулках на "Tütarsaare Aino", и это приносило результат. Или говорили о виртуальном туре по Орускому парку. Сотрудники действующего в парке "BlueRay", в свою очередь, знают, что предложить нашим группам. Обмен информацией очень важен.

Кярт: Очень много услуг мы опробовали и сами. Очень хорошо работает большой экран в зале для принятия пищи, на котором, пока люди едят, крутится видео туристического кластера об Ида-Вирумаа. Многие, впервые попавшие к нам или вообще в Ида-Вирумаа, говорят, что не могут глаз оторвать от экрана. Иногда кое-кто подумывает о том, что в следующий раз надо приехать сюда на более долгое время.

- Каковы самые значительные плоды сотрудничества?

Аннели: Кластер начал деятельность в 2009 году. Это был не спринт, а марафон. Первоначальной идеей было улучшить образ Ида-Вирумаа. Если посмотреть, к чему мы пришли сейчас, то можно сказать, что проделана все-таки очень большая работа.

Кярт: Хотя бы то, что когда кто-то из местных говорит что-то по телевизору, то надевает в студию кофту с логотипом Ида-Вирумаа. Что может быть лучше, люди ведь добровольно надевают ее.

Аннели: Люди теперь с гордостью говорят, что они из Ида-Вирумаа.

Кярт: У нас ни в один год не возникало сомнений, продолжать ли участвовать в кластере. С каждым годом мы все больше убеждаемся, что получаем от него пользу.

Аннели: Это общее дело, и косвенно польза распространяется на всех. В то же время очень велика роль собственного участия: чем больше в кластере предприятий, тем больше и более масштабных вещей можно сделать.

Кярт: Кампании тоже выглядят более грандиозными, когда нас больше.