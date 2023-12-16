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Новые приключения дают повод возвращаться вновь и вновь

Северное побережье
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Имре Поом предлагает в Айду богатое впечатлениями сафари на катерах.
Имре Поом предлагает в Айду богатое впечатлениями сафари на катерах. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

В Айду действует одна из старейших в Эстонии фирм экстремальных развлечений "Adrenaator Grupp", которая организует там щекочущие нервы сафари и водные поездки. Мастер приключений Имре Поом рассказывает, как рождаются новые приключения.

- Одну идею я почерпнул, когда мы с кластером ездили несколько лет назад в учебную поездку в Швецию и отправились там на двух катерах понаблюдать за морскими свиньями. Морских свиней мы, конечно, не увидели, но мне очень понравилась слаженная "игра" капитанов этих катеров: они то менялись местами, то расходились, брызгали друг на друга... То, что я делал на автосафари, они проделали на воде.

Увиденное побудило Имре Поома прикупить второй катер и предложить еще более мощное впечатление от поездки по воде.

- Одно дело, когда ты видишь вокруг только воду. И совсем другое впечатление получают люди, когда видят из своей лодки другую и эмоции сидящих в ней людей. Будто видиишь свое отражение в зеркале. В Айду, на его гладкой поверхности, крайне важно, что мы смогли обеспечить друг другу небольшую волну. Мы получали поразительно хорошие отклики от групп, которые летом участвовали как в сафари, так и в катании на катерах.

"Adrenaator Grupp" тесно сотрудничает с несколькими партнерами по кластеру. Наприме, с Эстонским шахтой-музеем и домом отдыха "Karukella puhkemaja". "Доверие возникает, когда идешь вместе, и сотрудничества складывается тогда намного лучше", - говорит Имре Поом.

Хорошим примером успешного сотрудничества является совместный пакет дома отдыха "Karukella puhkemaja" и "Adrenaator Grupp", включающий в себя богатое адреналином катание на катере по айдускому каналу и следующий за ним отдых в доме отдыха, а также завоевавший в прошлом году титул народного любимца в конкурсе лучшего нового приключения года.

Один из членов жюри последнего конкурса, эксперт совместного учреждения EAS и KredEx по туризму Аве Пилль отметила, что Ида-Вируский туристический кластер уже семь лет целенаправленно занимается развитием туристических услуг в регионе. За это время созданы более 60 новых приключенческих изделий и аттракционов, чтобы как у внутренних, так и у иностранных туристов появился повод вновь и вновь возвращаться сюда.

- Будучи частым гостем в Нью-Йорке, я указала бы на явную схожесть: именно Ида-Вирумаа является нашим Нью-Йорком, а Нарва - его артерией, Манхэттеном. Именно здесь, в Ида-Вирумаа находится котел смешения народов Эстонии, и потенциал этого региона как туристического места необъятно велик. Мы в команде по развитию туризма "Visit Estonia" верим, что Ида-Вирумаа является сейчас самой яркой звездой на туристическом небосклоне Эстонии, - сказала Аве Пилль.

Руководитель отеля "Toila SPA" по продаже Кярт Пурга и руководитель отдела продажи отеля Аннели Пыдра.
Руководитель отеля "Toila SPA" по продаже Кярт Пурга и руководитель отдела продажи отеля Аннели Пыдра. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Туристический кластер объединяет людей-зажигалок

Руководитель отдела продажи отеля "Toila SPA" Аннели Пыдра и руководитель отеля по продаже Кярт Пурга говорят, что чем больше в Ида-Вируском туристическом кластере предприятий, тем больше и более масштабных вещей можно сделать.

- Насколько в туристическом кластере уравновешены собственный вклад и получаемая прибыль?

Аннели: Я думаю, что это очень хорошо распределено.

Кярт: Только сам будь активным! Ведь если ты сам не активный, то никто тебя силком в кампании не потянет. Мы берем от всех кампаний максимум: всегда участвуем в проводимых четыре раза в год маркетинговых кампаниях, вкусовых приключениях, конкурсах на лучшее новое приключение. Объясняем работникам, что даже если некогда, все равно важно придумывать что-то новое - благодаря кампаниям мы оказываемся на виду и рекламируем себя на всю республику.

Например, в ноябре мы продали 138 вкусовых приключений и посетители остались очень довольны.

Аннели: Вкусовые приключения очень уместны, ведь они вносят ида-вируские места питания на карту и показывают, что у нас имеются классные и очень разнообразные заведения общепита, начиная с точек быстрого питания и заканчивая ресторанами a la carte.

- Насколько активно вы участвуете в принятии решений в рамках кластера?

Кярт: Аннели входит в ведущую группу, а я участвую в маркетинге. Полезно присутствовать на собраниях, чтобы знать, что происходит. Собрания проводятся раз в месяц.

Аннели: Участвовать в собраниях хорошо и лично для себя: получаешь хорошие идеи, узнаешь, что и как делают другие в здешнем регионе. Порой завязывается какое-нибудь сотрудничество. Вообще не стоит опасаться того, что участие в собраниях - это утомительная обязанность. Напротив, это классная и приятная возможность встретиться и получить непосредственно информацию.

Кярт: В кластере собрались люди-зажигалки, которые вдохновляют, общение с которыми вызывает желание работать. Вообще-то, мы должны были бы вкладывать в свой маркетинг так или иначе, даже если бы действовали сами по себе. В то же время в кластере так много работы выполняют за тебя! Когда проводится какая-нибудь кампания, то профессионалы оформляют, а ты только показывай пальцем, какой вариант тебе нравится.

- Вы сказали, что иногда завязывается сотрудничество.

Аннели: Если, к примеру, приехавший с лечебным пакетом спросит, чем еще можно заняться в регионе, то мы сумеем порекомендовать своим клиентам места, куда поехать, чем заняться и что посмотреть. Например, летом мы давали своим клиентам информацию о морских прогулках на "Tütarsaare Aino", и это приносило результат. Или говорили о виртуальном туре по Орускому парку. Сотрудники действующего в парке "BlueRay", в свою очередь, знают, что предложить нашим группам. Обмен информацией очень важен.

Кярт: Очень много услуг мы опробовали и сами. Очень хорошо работает большой экран в зале для принятия пищи, на котором, пока люди едят, крутится видео туристического кластера об Ида-Вирумаа. Многие, впервые попавшие к нам или вообще в Ида-Вирумаа, говорят, что не могут глаз оторвать от экрана. Иногда кое-кто подумывает о том, что в следующий раз надо приехать сюда на более долгое время.

- Каковы самые значительные плоды сотрудничества?

Аннели: Кластер начал деятельность в 2009 году. Это был не спринт, а марафон. Первоначальной идеей было улучшить образ Ида-Вирумаа. Если посмотреть, к чему мы пришли сейчас, то можно сказать, что проделана все-таки очень большая работа.

Кярт: Хотя бы то, что когда кто-то из местных говорит что-то по телевизору, то надевает в студию кофту с логотипом Ида-Вирумаа. Что может быть лучше, люди ведь добровольно надевают ее.

Аннели: Люди теперь с гордостью говорят, что они из Ида-Вирумаа.

Кярт: У нас ни в один год не возникало сомнений, продолжать ли участвовать в кластере. С каждым годом мы все больше убеждаемся, что получаем от него пользу.

Аннели: Это общее дело, и косвенно польза распространяется на всех. В то же время очень велика роль собственного участия: чем больше в кластере предприятий, тем больше и более масштабных вещей можно сделать.

Кярт: Кампании тоже выглядят более грандиозными, когда нас больше.

Хозяйка "Белой тыквы" Наталья Вовденко.
Хозяйка "Белой тыквы" Наталья Вовденко. Фото: Ilja Smirnov

"Польза больше, чем вклад"

Хозяйка популярного нарвского кафе "Белая тыква" Наталья Вовденко говорит, что закончившееся недавно вкусовое приключение служит ярким примером единства туристического кластера, приносящего пользу всему Ида-Вирумаа.

- Я очень тепло отношусь к кампании вкусового приключения, ведь она показывает единство Ида-Вирумаа: конечно, мы работаем в разных местах и косвенно являемся конкурентами друг для друга, но в то же время мы - очень близкие партнеры. Мы умеем вместе инициировать проекты, приносящие пользу всем нам и всему Ида-Вирумаа.

Открывшаяся год назад "Белая тыква" пригласила насладиться вкусовым приключением целыми группами. "У нас были большие пакеты - на четыре и на восемь человек, и это был большой риск, так как отличалось от других предложений. Но местные откликнулись. Бывали у нас посетители и из-за пределов Нарвы. Это показывает, что кампания с каждым годом становится все больше по душе людям".

Наталья Вовденко в 2009 году участвовала в создании туристического кластера и представляла в нем разные организации - например, отель "Meresuu SPA" и Нарвский музей. "На этапе развития приходилось больше вкладывать. Тогда мы только учились работать вместе, - сравнивает она. - Теперь сотрудничество сложилось. Как только появилось доверие, то исчез страх, что если я, к примеру, не смогу принять участие в каком-нибудь собрании, то останусь без куска пирога".

Наталья Вовденко подтверждает, что польза, получаемая предпринимателями от кластера, превышает вклад, который приходится делать им самим.

- Я должна быть в курсе деятельности кластера, участвовать в важнейших собраниях и принятии решений, когда необходимы мои опыт и знания. Прочие процессы - будь то руководство или маркетинг - прекрасно работают уже самостоятельно. Я должна быть в курсе того, чем занимаются наши партнеры и как у них идут дела, - читаю все письма и новости. Делиться же собственными новостями - это не вклад, а возможность, которой надо воспользоваться.

Для Натальи Вовденко как патриота уезда важно являться частью туристической сети. "Люди, которые действуют в сфере туризма, очень ценны для меня. Благодаря принадлежности к кластеру я чувствую себя частью Ида-Вирумаа, а не как бы стоящей в стороне на отдельном острове".

Предпринимателям, которые еще только подумывают о присоединении к туристическому кластеру, Наталья Вовденко говорит, что потребуется немного времени, чтобы обжиться в нем. "Но в какой-то момент партнерство начнет работать тебе на пользу, а также давать тебе нишевые знания и информацию в данной области, которых в гугле не найдешь. В сложной ситуации, когда у нас очень короткий период активного туризма, мы можем вместе подумать о том, как пережить межсезонье".

В начале декабря члены туристического кластера два дня ходили по стопам финнов в Пярну и наблюдали, как отели, спа, рестораны, туристические хутора и музеи завоевывают сердца финских клиентов.
В начале декабря члены туристического кластера два дня ходили по стопам финнов в Пярну и наблюдали, как отели, спа, рестораны, туристические хутора и музеи завоевывают сердца финских клиентов. Фото: Анна Маркова

ИДА-ВИРУСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ОТКРЫТ ДЛЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

Единый мозг ида-вируского туризма образуют сегодня более полусотни туристических предприятий и учреждений вместе со всеми самоуправлениями уезда.

- Мы долгое время сообща инвестировали в эстонский рынок - и результат налицо. В 2009 году мы начинали гадким утенком - регионом, о котором плохо отзывались в СМИ. Вместе мы 14 лет распространяли хорошие новости об Ида-Вирумаа и на сегодня вошли в первую тройку любимцев эстонцев после Харьюмаа и Пярнумаа. Количество ночлегов в Ида-Вирумаа выросло с 2005 по 2019 годы на 154% (в целом по Эстонии - на 45%), - радуется ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен.

Туристический кластер открыт для новых членов. "Чем больше нас будет, тем крепче мы сможем держать уезд на виду. Вместе мы сможем открывать новые рынки - Финляндию и Латвию, а также компенсировать исчезновение российского рынка", - добавила Кадри Ялонен.

На веб-странице idaviru.ee можно ознакомиться с пакетами, которые кластер предлагает своим членам: https://idaviru.ee/klastri-paketid/.

Цель деятельности туристического кластера - сделать Ида-Вирумаа к 2035 году пунктом назначения №1 после Таллинна. В 2022 и 2023 годах годовой бюджет достигал 500 000 евро.

Фото: Reklaam
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Северное побережье
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