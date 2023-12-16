Новые приключения дают повод возвращаться вновь и вновь

В Айду действует одна из старейших в Эстонии фирм экстремальных развлечений "Adrenaator Grupp", которая организует там щекочущие нервы сафари и водные поездки. Мастер приключений Имре Поом рассказывает, как рождаются новые приключения.
- Одну идею я почерпнул, когда мы с кластером ездили несколько лет назад в учебную поездку в Швецию и отправились там на двух катерах понаблюдать за морскими свиньями. Морских свиней мы, конечно, не увидели, но мне очень понравилась слаженная "игра" капитанов этих катеров: они то менялись местами, то расходились, брызгали друг на друга... То, что я делал на автосафари, они проделали на воде.
Увиденное побудило Имре Поома прикупить второй катер и предложить еще более мощное впечатление от поездки по воде.
- Одно дело, когда ты видишь вокруг только воду. И совсем другое впечатление получают люди, когда видят из своей лодки другую и эмоции сидящих в ней людей. Будто видиишь свое отражение в зеркале. В Айду, на его гладкой поверхности, крайне важно, что мы смогли обеспечить друг другу небольшую волну. Мы получали поразительно хорошие отклики от групп, которые летом участвовали как в сафари, так и в катании на катерах.
"Adrenaator Grupp" тесно сотрудничает с несколькими партнерами по кластеру. Наприме, с Эстонским шахтой-музеем и домом отдыха "Karukella puhkemaja". "Доверие возникает, когда идешь вместе, и сотрудничества складывается тогда намного лучше", - говорит Имре Поом.
Хорошим примером успешного сотрудничества является совместный пакет дома отдыха "Karukella puhkemaja" и "Adrenaator Grupp", включающий в себя богатое адреналином катание на катере по айдускому каналу и следующий за ним отдых в доме отдыха, а также завоевавший в прошлом году титул народного любимца в конкурсе лучшего нового приключения года.
Один из членов жюри последнего конкурса, эксперт совместного учреждения EAS и KredEx по туризму Аве Пилль отметила, что Ида-Вируский туристический кластер уже семь лет целенаправленно занимается развитием туристических услуг в регионе. За это время созданы более 60 новых приключенческих изделий и аттракционов, чтобы как у внутренних, так и у иностранных туристов появился повод вновь и вновь возвращаться сюда.
- Будучи частым гостем в Нью-Йорке, я указала бы на явную схожесть: именно Ида-Вирумаа является нашим Нью-Йорком, а Нарва - его артерией, Манхэттеном. Именно здесь, в Ида-Вирумаа находится котел смешения народов Эстонии, и потенциал этого региона как туристического места необъятно велик. Мы в команде по развитию туризма "Visit Estonia" верим, что Ида-Вирумаа является сейчас самой яркой звездой на туристическом небосклоне Эстонии, - сказала Аве Пилль.
Туристический кластер объединяет людей-зажигалок
Руководитель отдела продажи отеля "Toila SPA" Аннели Пыдра и руководитель отеля по продаже Кярт Пурга говорят, что чем больше в Ида-Вируском туристическом кластере предприятий, тем больше и более масштабных вещей можно сделать.
- Насколько в туристическом кластере уравновешены собственный вклад и получаемая прибыль?
Аннели: Я думаю, что это очень хорошо распределено.
Кярт: Только сам будь активным! Ведь если ты сам не активный, то никто тебя силком в кампании не потянет. Мы берем от всех кампаний максимум: всегда участвуем в проводимых четыре раза в год маркетинговых кампаниях, вкусовых приключениях, конкурсах на лучшее новое приключение. Объясняем работникам, что даже если некогда, все равно важно придумывать что-то новое - благодаря кампаниям мы оказываемся на виду и рекламируем себя на всю республику.
Например, в ноябре мы продали 138 вкусовых приключений и посетители остались очень довольны.
Аннели: Вкусовые приключения очень уместны, ведь они вносят ида-вируские места питания на карту и показывают, что у нас имеются классные и очень разнообразные заведения общепита, начиная с точек быстрого питания и заканчивая ресторанами a la carte.
- Насколько активно вы участвуете в принятии решений в рамках кластера?
Кярт: Аннели входит в ведущую группу, а я участвую в маркетинге. Полезно присутствовать на собраниях, чтобы знать, что происходит. Собрания проводятся раз в месяц.
Аннели: Участвовать в собраниях хорошо и лично для себя: получаешь хорошие идеи, узнаешь, что и как делают другие в здешнем регионе. Порой завязывается какое-нибудь сотрудничество. Вообще не стоит опасаться того, что участие в собраниях - это утомительная обязанность. Напротив, это классная и приятная возможность встретиться и получить непосредственно информацию.
Кярт: В кластере собрались люди-зажигалки, которые вдохновляют, общение с которыми вызывает желание работать. Вообще-то, мы должны были бы вкладывать в свой маркетинг так или иначе, даже если бы действовали сами по себе. В то же время в кластере так много работы выполняют за тебя! Когда проводится какая-нибудь кампания, то профессионалы оформляют, а ты только показывай пальцем, какой вариант тебе нравится.
- Вы сказали, что иногда завязывается сотрудничество.
Аннели: Если, к примеру, приехавший с лечебным пакетом спросит, чем еще можно заняться в регионе, то мы сумеем порекомендовать своим клиентам места, куда поехать, чем заняться и что посмотреть. Например, летом мы давали своим клиентам информацию о морских прогулках на "Tütarsaare Aino", и это приносило результат. Или говорили о виртуальном туре по Орускому парку. Сотрудники действующего в парке "BlueRay", в свою очередь, знают, что предложить нашим группам. Обмен информацией очень важен.
Кярт: Очень много услуг мы опробовали и сами. Очень хорошо работает большой экран в зале для принятия пищи, на котором, пока люди едят, крутится видео туристического кластера об Ида-Вирумаа. Многие, впервые попавшие к нам или вообще в Ида-Вирумаа, говорят, что не могут глаз оторвать от экрана. Иногда кое-кто подумывает о том, что в следующий раз надо приехать сюда на более долгое время.
- Каковы самые значительные плоды сотрудничества?
Аннели: Кластер начал деятельность в 2009 году. Это был не спринт, а марафон. Первоначальной идеей было улучшить образ Ида-Вирумаа. Если посмотреть, к чему мы пришли сейчас, то можно сказать, что проделана все-таки очень большая работа.
Кярт: Хотя бы то, что когда кто-то из местных говорит что-то по телевизору, то надевает в студию кофту с логотипом Ида-Вирумаа. Что может быть лучше, люди ведь добровольно надевают ее.
Аннели: Люди теперь с гордостью говорят, что они из Ида-Вирумаа.
Кярт: У нас ни в один год не возникало сомнений, продолжать ли участвовать в кластере. С каждым годом мы все больше убеждаемся, что получаем от него пользу.
Аннели: Это общее дело, и косвенно польза распространяется на всех. В то же время очень велика роль собственного участия: чем больше в кластере предприятий, тем больше и более масштабных вещей можно сделать.
Кярт: Кампании тоже выглядят более грандиозными, когда нас больше.
"Польза больше, чем вклад"
Хозяйка популярного нарвского кафе "Белая тыква" Наталья Вовденко говорит, что закончившееся недавно вкусовое приключение служит ярким примером единства туристического кластера, приносящего пользу всему Ида-Вирумаа.
- Я очень тепло отношусь к кампании вкусового приключения, ведь она показывает единство Ида-Вирумаа: конечно, мы работаем в разных местах и косвенно являемся конкурентами друг для друга, но в то же время мы - очень близкие партнеры. Мы умеем вместе инициировать проекты, приносящие пользу всем нам и всему Ида-Вирумаа.
Открывшаяся год назад "Белая тыква" пригласила насладиться вкусовым приключением целыми группами. "У нас были большие пакеты - на четыре и на восемь человек, и это был большой риск, так как отличалось от других предложений. Но местные откликнулись. Бывали у нас посетители и из-за пределов Нарвы. Это показывает, что кампания с каждым годом становится все больше по душе людям".
Наталья Вовденко в 2009 году участвовала в создании туристического кластера и представляла в нем разные организации - например, отель "Meresuu SPA" и Нарвский музей. "На этапе развития приходилось больше вкладывать. Тогда мы только учились работать вместе, - сравнивает она. - Теперь сотрудничество сложилось. Как только появилось доверие, то исчез страх, что если я, к примеру, не смогу принять участие в каком-нибудь собрании, то останусь без куска пирога".
Наталья Вовденко подтверждает, что польза, получаемая предпринимателями от кластера, превышает вклад, который приходится делать им самим.
- Я должна быть в курсе деятельности кластера, участвовать в важнейших собраниях и принятии решений, когда необходимы мои опыт и знания. Прочие процессы - будь то руководство или маркетинг - прекрасно работают уже самостоятельно. Я должна быть в курсе того, чем занимаются наши партнеры и как у них идут дела, - читаю все письма и новости. Делиться же собственными новостями - это не вклад, а возможность, которой надо воспользоваться.
Для Натальи Вовденко как патриота уезда важно являться частью туристической сети. "Люди, которые действуют в сфере туризма, очень ценны для меня. Благодаря принадлежности к кластеру я чувствую себя частью Ида-Вирумаа, а не как бы стоящей в стороне на отдельном острове".
Предпринимателям, которые еще только подумывают о присоединении к туристическому кластеру, Наталья Вовденко говорит, что потребуется немного времени, чтобы обжиться в нем. "Но в какой-то момент партнерство начнет работать тебе на пользу, а также давать тебе нишевые знания и информацию в данной области, которых в гугле не найдешь. В сложной ситуации, когда у нас очень короткий период активного туризма, мы можем вместе подумать о том, как пережить межсезонье".
ИДА-ВИРУСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ОТКРЫТ ДЛЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
Единый мозг ида-вируского туризма образуют сегодня более полусотни туристических предприятий и учреждений вместе со всеми самоуправлениями уезда.
- Мы долгое время сообща инвестировали в эстонский рынок - и результат налицо. В 2009 году мы начинали гадким утенком - регионом, о котором плохо отзывались в СМИ. Вместе мы 14 лет распространяли хорошие новости об Ида-Вирумаа и на сегодня вошли в первую тройку любимцев эстонцев после Харьюмаа и Пярнумаа. Количество ночлегов в Ида-Вирумаа выросло с 2005 по 2019 годы на 154% (в целом по Эстонии - на 45%), - радуется ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен.
Туристический кластер открыт для новых членов. "Чем больше нас будет, тем крепче мы сможем держать уезд на виду. Вместе мы сможем открывать новые рынки - Финляндию и Латвию, а также компенсировать исчезновение российского рынка", - добавила Кадри Ялонен.
На веб-странице idaviru.ee можно ознакомиться с пакетами, которые кластер предлагает своим членам: https://idaviru.ee/klastri-paketid/.
Цель деятельности туристического кластера - сделать Ида-Вирумаа к 2035 году пунктом назначения №1 после Таллинна. В 2022 и 2023 годах годовой бюджет достигал 500 000 евро.