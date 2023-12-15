ВНИМАНИЕ ⟩ Преступники используют в мошеннических схемах утечку данных о здоровье

Полиция, прокуратура и Инспекция по защите данных 14 декабря вместе сообщили, что в ТОО "Asper Biogene" произошла массовая утечка данных о здоровье людей. Мошенники воспользовались ставшей публичной утечкой данных.

Людям звонят и сообщают, что произошла утечка данных о их здоровье, и затем задают дополнительные вопросы. Настоящая цель мошенников - завладеть банковскими данными и деньгами людей. В худшем случае они могут начать вымогать деньги. Полиция настоятельно советует, что если вам поступил такой звонок, немедленно повесьте трубку и обратитесь в полицию.

По словам руководителя группы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Лыунаской префектуры Яануса Юхансона, людям необходимо быть бдительными, поскольку мошенники используют недавнюю утечку данных, чтобы внушить доверие.

- Людей, которых касается утечка данных о здоровье, уведомят по электронной почте и это сделают поставщики медицинских услуг, которые отправят персональные уведомления людям, которых затронула утечка. Также дополнительная информация об утечке данных добавлена ​​на сайты учреждений здравоохранения. Людей ни в коем случае не оповещают по телефону, как это делали мошенники, - добавил он.

- Мы просим людей быть предельно бдительными в отношении электронных писем, где отправителем является учреждение здравоохранения или выдающее себя за него третье лицо, и содержание которых касается данных о вашем здоровье. Не нажимайте на ссылки и не делайте ничего, пока не будете абсолютно убеждены, что отправителем является настоящий поставщик медицинских услуг, - также сказал Юхансон.

Если есть желание задать дополнительные вопросы по поводу утечки своих данных, то это можно сделать с помощью подписанного электронно-цифровой подписью заявления или другим способом, позволяющим идентифицировать личность.

Преступники, заполучившие деликатные данные, также могут начать вымогать у людей деньги, предупреждает полиция. "Если человек, чьи данные были среди утекших данных, получил сообщение или звонок с шантажом, ему необходимо немедленно обратиться в полицию. В такой ситуации ни в коем случае нельзя платить деньги или выполнять другие требования. Это лишь побуждает преступников продолжать свою деятельность и не гарантирует того, что данные будут возвращены или преступник удалит их сам", - предупредил Юхансон.