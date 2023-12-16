Четвероклассница из Йыхви Настя Дербнева придумала решение проблемы использованной упаковки

Национальный конкурс молодых изобретателей, который уже несколько лет организует Эстонское научное агентство, побуждает ребят разного возраста мыслить творчески и искать решения проблем, связанных с повседневной жизнью. В этом году общей темой была окружающая среда и ее сохранение. На конкурс поступило 400 разработок, авторами которых были более 500 человек, так как некоторые изобретения создавались коллективно.