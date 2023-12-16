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Четвероклассница из Йыхви Настя Дербнева придумала решение проблемы использованной упаковки

Ирина Кивисельг
, журналист
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Михаил и Анастасия Дербневы на церемонии награждения.
Михаил и Анастасия Дербневы на церемонии награждения. Фото: Erakogu

Супруга президента Эстонской Республики Сирье Карис недавно наградила лауреатов национального конкурса юных изобретателей на фабрике открытий "PROTO" в Таллинне. Среди заслуживших признание была также ученица Йыхвиской основной школы Анастасия Дербнева.

Национальный конкурс молодых изобретателей, который уже несколько лет организует Эстонское научное агентство, побуждает ребят разного возраста мыслить творчески и искать решения проблем, связанных с повседневной жизнью. В этом году общей темой была окружающая среда и ее сохранение. На конкурс поступило 400 разработок, авторами которых были более 500 человек, так как некоторые изобретения создавались коллективно.

Признание получили 37 изобретателей, чьи мозговые штурмы и ручной труд привели к 29 выдающимся изобретениям, предлагающим решения повседневных проблем. Специальной награды удостоилась работа Анастасии Дербневой, которая придумала аппарат для измельчения пластика "KöögiHunt".

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