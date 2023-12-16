Четвероклассница из Йыхви Настя Дербнева придумала решение проблемы использованной упаковки

Супруга президента Эстонской Республики Сирье Карис недавно наградила лауреатов национального конкурса юных изобретателей на фабрике открытий "PROTO" в Таллинне. Среди заслуживших признание была также ученица Йыхвиской основной школы Анастасия Дербнева.
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Национальный конкурс молодых изобретателей, который уже несколько лет организует Эстонское научное агентство, побуждает ребят разного возраста мыслить творчески и искать решения проблем, связанных с повседневной жизнью. В этом году общей темой была окружающая среда и ее сохранение. На конкурс поступило 400 разработок, авторами которых были более 500 человек, так как некоторые изобретения создавались коллективно.