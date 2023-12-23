ОПРОС ⟩ Что вам создает ощущение праздника?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иветта ХИЛЬМАН, член правления КТ: - Все внешние признаки - елки, огни на улицах и так далее. Но главное - это внутреннее состояние, не важно, что вокруг. По жизни я оптимист, всегда на позитиве. Очень люблю свой город Йыхви и радуюсь, что жизнь в нем улучшается, становится более яркой.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Энно КОНСА, работающий пенсионер: - Идет месяц Рождества, но адвенты для меня ничего не значат, не чувствую ничего. Но Рождество - это праздничное настроение, радостные люди, общая атмосфера позитивная. Снег - это тоже хорошо, но мне как дворнику не очень нравится, когда его много выпадает.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хельме СУУК, пенсионер: - Перед праздниками больше всего люблю ощущение замедления колеса жизни, радостных встреч с родственниками. Сегодня счастлива, что появляется новый снег, и, надеюсь, Рождество будет белым.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Роман МИТРОФАНОВ, технический директор: - Предпраздничная суета: установка и украшение елки, подготовка, когда снег лежит. Ожидание праздника всегда больше, чем сам праздник.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга ГУДКОВА, руководитель бухгалтерского бюро: - Рождество для меня это как зарождение мира, добра, любви. Очень жду встречи с родными, семьей - это главное, что создает ощущение праздника. Многие сейчас "отправляют в космос" посыл о белом Рождестве, я выхожу на улицу - и тоже об этом мечтаю. Надеюсь, что так и будет.