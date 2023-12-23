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когда трава была зеленее ⟩ Под обложкой собраны ийзакуские истории с давних времен

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Саболотни - один из коренных ийзакуских родов - проживали на хуторе Ийзаки. В 1938 году дед Сандера Саболотни - хозяин хутора Вольдемар Саболотни - построил рядом со старым домом новый, который был, вероятно, для того времени самым современным зданием в Ийзаку. В доме был водопровод, из крана текла как холодная, так и горячая вода. Имелась также вентиляционная система для свежего воздуха на кухне и в туалете. На крыше хлева был установлен ветряной ротор, качавший воду из колодца в коровник. Вольдемар Саболотни был в Ийзаку довольно крупным коммерсантом, ему принадлежали пилорама, несколько машин, пахотные и лесные земли. "Дед был очень предприимчивым и занимался несколькими делами сразу. Дом на самом деле до конца так и не был построен - обшивку не сделали. Деньги надо было вкладывать в более важные вещи. Деда депортировали в 1941 году, бабушку и моего отца - после войны. Тогда в этом доме разместилась больница. Еще недавно в нем размещался попечительский дом, а теперь дом уже полгода пустует и ждет новых владельцев", - говорит Сандер Саболотни.
Саболотни - один из коренных ийзакуских родов - проживали на хуторе Ийзаки. В 1938 году дед Сандера Саболотни - хозяин хутора Вольдемар Саболотни - построил рядом со старым домом новый, который был, вероятно, для того времени самым современным зданием в Ийзаку. В доме был водопровод, из крана текла как холодная, так и горячая вода. Имелась также вентиляционная система для свежего воздуха на кухне и в туалете. На крыше хлева был установлен ветряной ротор, качавший воду из колодца в коровник. Вольдемар Саболотни был в Ийзаку довольно крупным коммерсантом, ему принадлежали пилорама, несколько машин, пахотные и лесные земли. "Дед был очень предприимчивым и занимался несколькими делами сразу. Дом на самом деле до конца так и не был построен - обшивку не сделали. Деньги надо было вкладывать в более важные вещи. Деда депортировали в 1941 году, бабушку и моего отца - после войны. Тогда в этом доме разместилась больница. Еще недавно в нем размещался попечительский дом, а теперь дом уже полгода пустует и ждет новых владельцев", - говорит Сандер Саболотни. Фото: Erakogu

Сандер Саболотни, который помимо того, что работает инструктором по вождению, восстанавливает также старую технику и увековечивает историю родного края, внес самый большой вклад в создание книги "Ийзаку - когда трава была зеленее".

- Ваш род происходит из хутора Ийзаки, о котором в книге можно прочитать: "Может, хутор Ийзаки был первым и самым старым в здешнем поселении, вот позднее и стали всю деревню называть Ийзаку? Вероятно, какая-то связь между названиями деревни Ийзаки и хутора Ийзаки имеется".

- Существует несколько версий происхождения названия деревни Ийзаку, и кто может теперь точно сказать, какая из них верная. Мы можем предполагать связь между названиями хутора и деревни, но уверенными в этом быть нельзя. Если изучать, то покажется, скорее, что родовой хутор Хеленда Пеэпа - Пеэбу - старше, чем хутор Ийзаки. Но и это нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью. Ясно одно, что оба они - старинные ийзакуские хутора.

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