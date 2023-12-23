когда трава была зеленее ⟩ Под обложкой собраны ийзакуские истории с давних времен

Сандер Саболотни, который помимо того, что работает инструктором по вождению, восстанавливает также старую технику и увековечивает историю родного края, внес самый большой вклад в создание книги "Ийзаку - когда трава была зеленее".
- Ваш род происходит из хутора Ийзаки, о котором в книге можно прочитать: "Может, хутор Ийзаки был первым и самым старым в здешнем поселении, вот позднее и стали всю деревню называть Ийзаку? Вероятно, какая-то связь между названиями деревни Ийзаки и хутора Ийзаки имеется".