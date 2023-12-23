когда трава была зеленее ⟩ Под обложкой собраны ийзакуские истории с давних времен

Саболотни - один из коренных ийзакуских родов - проживали на хуторе Ийзаки. В 1938 году дед Сандера Саболотни - хозяин хутора Вольдемар Саболотни - построил рядом со старым домом новый, который был, вероятно, для того времени самым современным зданием в Ийзаку. В доме был водопровод, из крана текла как холодная, так и горячая вода. Имелась также вентиляционная система для свежего воздуха на кухне и в туалете. На крыше хлева был установлен ветряной ротор, качавший воду из колодца в коровник. Вольдемар Саболотни был в Ийзаку довольно крупным коммерсантом, ему принадлежали пилорама, несколько машин, пахотные и лесные земли. "Дед был очень предприимчивым и занимался несколькими делами сразу. Дом на самом деле до конца так и не был построен - обшивку не сделали. Деньги надо было вкладывать в более важные вещи. Деда депортировали в 1941 году, бабушку и моего отца - после войны. Тогда в этом доме разместилась больница. Еще недавно в нем размещался попечительский дом, а теперь дом уже полгода пустует и ждет новых владельцев", - говорит Сандер Саболотни.

Фото: Erakogu