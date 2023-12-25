Пн, 25.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Полиция напоминает: за серьезное опьянение за рулем могут конфисковать автомобиль

Северное побережье
Copy
В Эстонии уголовная ответственность наступает, когда в одном литре выдыхаемого человеком воздуха содержание алкоголя выше 0,75 миллилитра. Снимок носит иллюстративный характер и сделан несколько лет назад в ходе проводившегося в Ида-Вирумаа рейда "Дуют все!".
В Эстонии уголовная ответственность наступает, когда в одном литре выдыхаемого человеком воздуха содержание алкоголя выше 0,75 миллилитра. Снимок носит иллюстративный характер и сделан несколько лет назад в ходе проводившегося в Ида-Вирумаа рейда "Дуют все!". Фото: Илья Смирнов

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полиция отстранила от вождения 30 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.​ Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в Эстонии действует принцип нулевой толерантности к пьянству за рулем, что для нарушителей закона может обернуться серьезным наказанием. 

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Эстония
Наверх