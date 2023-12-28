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Айдуский водный центр к концу года будет готов

Кюлли Крийс
, журналист
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"И они это сделали - 21 декабря 2023 года главное здание и финишная вышка гребного канала получили разрешение на использование! Можно сказать, что после рождения рождественского дитя это - второе по важности событие для эстонских гребцов", - отметил исполнителей генеральный секретарь Эстонского союз гребли Роберт Вяли.
"И они это сделали - 21 декабря 2023 года главное здание и финишная вышка гребного канала получили разрешение на использование! Можно сказать, что после рождения рождественского дитя это - второе по важности событие для эстонских гребцов", - отметил исполнителей генеральный секретарь Эстонского союз гребли Роберт Вяли. Фото: Robert Väli

Перед Рождеством главное здание и финишная вышка Айдуского водноспортивного комплекса получили разрешение на использование; прочие запланированные работы вышли на финишную прямую, и полученные в качестве пособия деньги возвращать не придется.

Еще в начале года висевший над Айдуским центром водного спорта большой знак вопроса теперь, к счастью, полностью исчез: к последнему сроку использования денежного пособия, то есть к концу года, работы будут выполнены и на исходе весны можно будет объявить первый сезон открытым.

Когда дело пошло, то - на полных парах

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