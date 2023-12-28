Айдуский водный центр к концу года будет готов

Еще в начале года висевший над Айдуским центром водного спорта большой знак вопроса теперь, к счастью, полностью исчез: к последнему сроку использования денежного пособия, то есть к концу года, работы будут выполнены и на исходе весны можно будет объявить первый сезон открытым.