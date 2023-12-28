Айдуский водный центр к концу года будет готов

Перед Рождеством главное здание и финишная вышка Айдуского водноспортивного комплекса получили разрешение на использование; прочие запланированные работы вышли на финишную прямую, и полученные в качестве пособия деньги возвращать не придется.
Еще в начале года висевший над Айдуским центром водного спорта большой знак вопроса теперь, к счастью, полностью исчез: к последнему сроку использования денежного пособия, то есть к концу года, работы будут выполнены и на исходе весны можно будет объявить первый сезон открытым.