Видеосюжеты и подкасты рассказывают о творческих людях Ида-Вирумаа

Героями видеосюжетов, представленных на фокусном дне креативной экономики, являются, среди прочих, два проживающих в Нарве фотографа: Анна Маркова и Анастасия Волкова. Анне нравится фотографировать события, Анастасии - людей.

- Я родилась в Кохтла-Ярве, училась в Вильянди и вернулась в Ида-Вирумаа, где и осталась, ведь здесь я нашла интересную работу, друзей и любовь. Мне как фотографу нравится показывать, что наш уезд красивый, интересный, здесь происходит очень много интересного и задорного, - сказала Анна, которая своим творчеством подчеркивает возможности Ида-Вирумаа.

По словам Анастасии, регион обладает огромным потенциалом и его надо использовать. "Я хочу при любой возможности содействовать этому. Ида-Вирумаа достоин качественных снимков, и я как родившийся в этом краю фотограф хочу сделать имя как себе, так и региону", - сказала Анастасия, которая смогла показать Ида-Вирумаа, запечатлев происходившие здесь киносъемки.

В видеосюжетах предстают исполнительница народной музыки года 2022 Каарин Аамер и молодежная группа "Pale Alison", организаторы культуры Тоомас Ныммисте и Евгений Тимощук, а также художники Эдуард Зеньчик и Мария Самбуко. "Эти восемь человек - лишь маленькая часть талантливых людей, которые в Ида-Вирумаа живут, работают, творят и делают уезд лучше", - прокомментировала проектный руководитель Майя Гундяева.

Планируется снять и другие видеосюжеты о творческих людях, подтвердила проектный руководитель Ида-Вирумааского творческого кластера Пийа Тамм.

- Когда два года тому назад мы начали создавать сеть Ида-Вируского творческого кластера, то у меня в одной из бесед спросили, имеются ли вообще у нас в Ида-Вирумаа такие люди, которые занимаются креативной экономикой. Тогда я поняла, что мы должны сами больше говорить об этих людях. Ведь у нас много разносторонних людей с золотыми руками и горячим сердцем, которых мы хотим сподвигнуть заняться предпринимательством или продолжить его, развивать свои изделия и услуги. Во многом благодаря мелким и своеобразным предпринимателям и уезд как жизненная и посетительская среда станет более разнообразным.

Со здешними креативными предпринимателями знакомит, наряду с видеосюжетами, серия подкастов "Утренний кофе с креативным предпринимателем", в которой ида-вируский организатор в области культуры Кайса Пукк доносит до слушателя почти все интересные темы, касающиеся творчества: искусства, музыки, преданий, культуры, музейного наследия и истории.

Гостями подкастов стали музыкант Пеэтер Прикс, координатор Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула, директор Музея сланца Айнар Варинурм, учитель и музыкант-фольклорист Яанус Пылдер, руководитель НКО "Käsitööveranda" Мария Ронк и развивающий сферу питания Индрек Кыверик.

Посмотреть видеосюжеты и услышать подкасты можно на веб-странице Ида-Вируского творческого кластера loomeklaster.ee

Фото: Postimees