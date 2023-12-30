Наплыв в Нарвскую арт-резиденцию велик

Перед праздниками Нарвская арт-резиденция принимала деятелей ида-вируской креативной экономики. Повседневно она предлагает творческое гнездо для людей, которые могут сосредоточиться здесь на своей работе и в то же время оставляют свой след в пограничном городе.
- Нам не важно, какого направления художники претендуют на то, чтобы попасть сюда. Для нас важно, чтобы художники были открытыми и привлекали местных или чтобы их художественная практика была ориентирована на местных. Через такую призму мы и производим отбор, - сказала руководитель Нарвской арт-резиденции (NART) Йоханна Раннула.
Выбор имеется: на только что закончившийся конкурс на следующий год поступило триста ходатайств на 11 мест. "Мы не платим стипендию, но и денег не спрашиваем - предоставляем место бесплатно, если человек прошел по конкурсу", - объяснила Йоханна Раннула.
К основной программе каждый год добавляются конкурсы спецпроектов. Например, Финский культурный фонд поддерживает двоих финских художников, Британский совет поддерживает человека, занимающегося общинным огородом. Два места в резиденции NART посвятил детской литературе.
Время, чтобы побыть тут и прочувствовать место
С одной стороны, арт-резиденция позволяет сосредоточиться на своей работе. С другой - тут можно подышать воздухом творческой среды и пообщаться с коллегами, ведь профессиональная жизнь творческого человека довольно уединенная, сказала Йоханна Раннула. В среднем творческий человек проводит на месте 6-9 недель. "Мы хотим, чтобы человек не пробегал здесь мимоходом, а чтобы у него было время побыть здесь, прочувствовать это место и понять здешний контекст".
Творческие люди оставляют после себя знаки в виде рабочих комнат и временных выставок или чего-то более постоянного. Например, о работавшем прошлым летом в Нарве датском художнике Кристиане напоминает зеленая скамейка в форме змеи на автобусной остановке NART: она не только украсила городское пространство, но и позволяет с большим комфортом ждать автобус.
А немецкий дизайнер Леа Шульце в прошлом году сотрудничала с Нарвским попечительским домом, придумывая игрушки и игры для занятий со страдающими деменцией людьми. "Три дня в неделю она ходила на свой "пленэр" в попечительский дом. В то же время его клиенты получали занятие, были задействованы и могли качественно проводить время", - отметила Йоханна Раннула.
Желание расширить круг людей
Иногда творческие люди выбирают тему, которой занимаются не каждый день. Например, дуэт японских художников Рейко и Кабо (один из них занимается керамикой, а другой - фотографией) пожелал готовить вместе с местными людьми в их домах. Неизгладимое впечатление получили японцы в доме шеф-повара "Franzia" Индрека Кыверика в Вока, где они сходили по грибы, а также приготовили миногу на гриле и тюленью пиццу. Японцы, в свою очередь, раскрыли секреты кухни своей страны.
Хотя NART с его галереей, выставками и мероприятиями открыт для местных людей, следующей задачей является дойти до тех, кто еще ничего не знает об этом здании. "Через какие каналы дойти до людей, которые о нас даже не слышали, и как вовлечь их в нашу деятельность? Это вызов, который я хочу теперь принять", - пообещала Йоханна Раннула.
Ида-Вируский творческий кластер, собравший творческих людей в NART, тоже хочет дойти до как можно большего количества людей. "Одна из целей Ида-Вируского творческого кластера - найти в нашем уезде креативных людей и креативные предприятия, а также познакомиться с ними, чтобы стать сообща более заметными, - пояснила проектный руководитель творческого кластера Пийа Тамм. - В то же время мы уже видим, что именно эти предприниматели нуждаются в обучении для развития своей продукции и в поощрении для продолжения своей деятельности. Нам еще не все известно".
Творческий сектор привлекает молодежь
Молодежь хочет заниматься креативной экономикой и развивать ее стоит именно в тех регионах, где безработица среди молодежи является проблемой, сказала руководитель "Visionest Institute" Ану-Малл Нааритс (на снимке).
На креативную экономику в мире приходится в среднем 3% ВВП. Ану-Малл Нааритс отметила для сравнения, что в Эстонии примерно такова доля сельского хозяйства и строительного сектора.
- Однако креативная экономика не так заметна, как строительный сектор с его новыми домами и асфальтированными дорогами. И она немного сложная, так как охватывает много различных сфер - от сценических искусств до народных промыслов, - констатировала Ану-Малл Нааритс, рассказывавшая на фокусном дне креативной экономики о влиянии сектора на туризм и экономику.
В международных масштабах на туризм приходится примерно 10% рабочих мест. Около 40% рабочих мест в секторе туризма обеспечивает культурный туризм: музеи, промыслы, сценические искусства, гастрономия…
- Я не уверена, что в Эстонии дела обстоят так же. По крайней мере, до пандемии финны приезжали к нам больше потому, что цены на многие изделия и услуги у нас ниже, и меньше - по культурным причинам. Я очень ясно вижу, что в Ида-Вирумаа, крайне преуспевшем по всем туристическим показателям, за культурного туриста еще не взялись. Мы должны четко представлять себе, каким образом привлечем сюда культурного туриста, и привлечем так, чтобы он продолжал приезжать сюда, - отметила Ану-Малл Нааритс.
Докладчик добавила, что культурный туризм больше и чаще приводит людей в заведения размещения, а также влияет на потребление ими услуг по организации досуга и питания.
В некоторых странах общепит считают частью креативной экономики, но в Эстонии все же - нет. Однако повсюду одинаковым трендом является то, что творческая экономика привлекает молодежь.
- У нас во многих местах проблемой является безработица среди молодежи, ведь молодые не хотят больше идти на фабрики, где работали их родители или бабушки-дедушки, и заниматься той работой, которая делалась все время. Молодежь хотела бы делать что-то креативное, сама заниматься творчеством, - дала Ану-Малл Нааритс повод для размышления регионам, где велика безработица среди молодежи или имеется желание привлечь молодежь обратно.
Креативное предпринимательство придаст ускорение культуре и экономике
Инициированная осенью 2021 года сеть сотрудничества объединяет креативные предприятия, организации и исполнителей, чтобы развивать в постиндустриальном Ида-Вируском регионе креативное предпринимательство и придать ускорение культурной и экономической жизни. "Креативная экономика обеспечивает дополнительную ценность многим другим областям, а в сегодняшней ситуации, когда все меняется, это важно для региона", - сказала Пийа Тамм.
Организованный Ида-Вируским творческим кластером первый фокусный день креативной экономики сосредоточился на связанных с ее развитием темах и людях Ида-Вирумаа. Докладчики раскрывали, например, темы привлечения общины, начинающихся с креативной экономики изменений и устойчивой организации культурных мероприятий.
В ходе панельных дискуссий участники пришли к выводу, что культура и креативное предпринимательство могли бы стать двигателем развития Ида-Вирумаа. Участники дискуссии поняли: нужно мечтать по-крупному, чтобы в уезде появились творческие центры европейского масштаба. В то же время выяснилось, что сегодняшним деятелям необходимы ресурсы, поддержка и смелая фокусировка.
Фокусный день креативной экономики подводил итоги проекта "Запуск Ида-Вируского творческого кластера (ERR227)", софинансируемого Евросоюзом в рамках Европейского инструмента соседства. На предназначенную для развития сети деятельность в завершающемся году были получены пособия на сумму 78000 евро. Деятельность Ида-Вируского творческого кластера поддерживают Министерство культуры и Британский совет. Координирует деятельность Ида-Вируского творческого кластера ЦУ "Ида-Вируский центр предпринимательства".