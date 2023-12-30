Наплыв в Нарвскую арт-резиденцию велик

Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Творческий сектор привлекает молодежь

Молодежь хочет заниматься креативной экономикой и развивать ее стоит именно в тех регионах, где безработица среди молодежи является проблемой, сказала руководитель "Visionest Institute" Ану-Малл Нааритс (на снимке).

На креативную экономику в мире приходится в среднем 3% ВВП. Ану-Малл Нааритс отметила для сравнения, что в Эстонии примерно такова доля сельского хозяйства и строительного сектора.

- Однако креативная экономика не так заметна, как строительный сектор с его новыми домами и асфальтированными дорогами. И она немного сложная, так как охватывает много различных сфер - от сценических искусств до народных промыслов, - констатировала Ану-Малл Нааритс, рассказывавшая на фокусном дне креативной экономики о влиянии сектора на туризм и экономику.

В международных масштабах на туризм приходится примерно 10% рабочих мест. Около 40% рабочих мест в секторе туризма обеспечивает культурный туризм: музеи, промыслы, сценические искусства, гастрономия…

- Я не уверена, что в Эстонии дела обстоят так же. По крайней мере, до пандемии финны приезжали к нам больше потому, что цены на многие изделия и услуги у нас ниже, и меньше - по культурным причинам. Я очень ясно вижу, что в Ида-Вирумаа, крайне преуспевшем по всем туристическим показателям, за культурного туриста еще не взялись. Мы должны четко представлять себе, каким образом привлечем сюда культурного туриста, и привлечем так, чтобы он продолжал приезжать сюда, - отметила Ану-Малл Нааритс.

Докладчик добавила, что культурный туризм больше и чаще приводит людей в заведения размещения, а также влияет на потребление ими услуг по организации досуга и питания.

В некоторых странах общепит считают частью креативной экономики, но в Эстонии все же - нет. Однако повсюду одинаковым трендом является то, что творческая экономика привлекает молодежь.

- У нас во многих местах проблемой является безработица среди молодежи, ведь молодые не хотят больше идти на фабрики, где работали их родители или бабушки-дедушки, и заниматься той работой, которая делалась все время. Молодежь хотела бы делать что-то креативное, сама заниматься творчеством, - дала Ану-Малл Нааритс повод для размышления регионам, где велика безработица среди молодежи или имеется желание привлечь молодежь обратно.