МЕДИАГЕРОИ 2023 ГОДА

Фото: Kalev Prits

КОЛЛЕКЦИОНЕР ГОДА: Энели Ефимова

Энели Ефимова, которой несколько дней назад исполнилось всего 17 лет, стала любимицей эстонских поклонников спорта, собирая медали международных титульных соревнований, всевозможные рекорды и позитивное внимание с кажущейся элегантностью и симпатичной легкостью.

Венцом удивительно успешного года стало звание чемпионки Европы среди взрослых, чего не удавалось достичь ни одному эстонскому пловцу. Более того, плавание - не нишевый вид спорта, конкуренция здесь безумная.

Будучи эмоциональным человеком, она не смогла сдержать слез, стоя на пьедестале почета с золотой медалью на шее и исполняя гимн Эстонии. Это был возвышенный и трогательный момент для нее, а также для всех ее современников, чьи сердца она завоевала, как и великие спортивные герои Эстонии на протяжении веков.

История успеха силламяэской девушки Энели Ефимовой в последние годы была пугающей в том смысле, что завоевание медалей и установление новых рекордов превратилось в рутину. К счастью, она умеет радоваться этим успехам и лучше других знает, каких усилий и самоотдачи ей стоило добиться этого. И все это параллельно с учебой в 11-м классе гимназии.

Остается надеяться, что болельщики не станут возлагать на нее слишком много надежд и оказывать давление в предстоящем олимпийском году. Восхождение Ефимовой на вершину мирового рейтинга было естественным и неуклонным. Стоит пожелать, чтобы так было и впредь.