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МЕДИАГЕРОИ 2023 ГОДА

Северное побережье
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Представитель года - Яанус Пурга.
Представитель года - Яанус Пурга. Фото: Kalev Prits

Традиционные шаржи "Северного побережья": кто стал медиагероем этого года.

Фото: Kalev Prits

КОЛЛЕКЦИОНЕР ГОДА: Энели Ефимова

Энели Ефимова, которой несколько дней назад исполнилось всего 17 лет, стала любимицей эстонских поклонников спорта, собирая медали международных титульных соревнований, всевозможные рекорды и позитивное внимание с кажущейся элегантностью и симпатичной легкостью.

Венцом удивительно успешного года стало звание чемпионки Европы среди взрослых, чего не удавалось достичь ни одному эстонскому пловцу. Более того, плавание - не нишевый вид спорта, конкуренция здесь безумная.

Будучи эмоциональным человеком, она не смогла сдержать слез, стоя на пьедестале почета с золотой медалью на шее и исполняя гимн Эстонии. Это был возвышенный и трогательный момент для нее, а также для всех ее современников, чьи сердца она завоевала, как и великие спортивные герои Эстонии на протяжении веков.

История успеха силламяэской девушки Энели Ефимовой в последние годы была пугающей в том смысле, что завоевание медалей и установление новых рекордов превратилось в рутину. К счастью, она умеет радоваться этим успехам и лучше других знает, каких усилий и самоотдачи ей стоило добиться этого. И все это параллельно с учебой в 11-м классе гимназии.

Остается надеяться, что болельщики не станут возлагать на нее слишком много надежд и оказывать давление в предстоящем олимпийском году. Восхождение Ефимовой на вершину мирового рейтинга было естественным и неуклонным. Стоит пожелать, чтобы так было и впредь. 

Фото: Kalev Prits

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОДА: Яанус Пурга

Когда в начале лета действующая правительственная коалиция составляла коалиционное соглашение, в нем появился совершенно неожиданный для многих пункт, в котором говорилось, что в Ида-Вирумаа будет работать представитель правительства. Было ли это компенсацией за отказ от каких-то других конкретных предвыборных обещаний, связанных с Ида-Вирумаа, или просто чьей-то случайной мыслью, попавшей в соглашение, задним числом сказать сложно, но факт остается фактом: долгое время не удавалось договориться, чем предстоит заниматься этому представителю правительства в Ида-Вирумаа.

Даже когда из 34 кандидатов был выбран бывший член правления "VKG" Яанус Пурга, еще не было ясно, в чем будут заключаться его рабочие обязанности. "Несмотря на то, что мне не сказали, что я должен буду делать, я начну делать то, что сам считаю верным. Это во многом творческая должность, зависящая от конкретного человека", - заявил Пурга почти сразу после назначения на должность.

Однако все вышло не совсем так, и когда вскоре стало ясно, что правительство испытывает трудности с распределением почти 350 миллионов евро, выделенных Эстонии Европейским союзом в качестве компенсации за отказ от сланцевой промышленности, Пурга получил задание лучше и быстрее распределять деньги из фонда справедливого перехода. Посмотрим, что из этого получится в итоге и сколько новых рабочих мест можно будет создать при его поддержке. Остается надеяться, что распределение этих денег не станет самоцелью. 

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