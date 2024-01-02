ВИДЕО ⟩ В 2023 году город Кохтла-Ярве ярко представляла бывший мэр Вирве Линдер

Видеоролик "Северного побережья" напоминает о наиболее интересных событиях, произошедших в Кохтла-Ярве в 2023 году. Во многих запечатлена бывший мэр Вирве Линдер, которая прекрасно представляла Кохтла-Ярве на протяжении всего минувшего года.
21-минутный видеоролик напоминает, среди прочего, как об утверждении в должности горуправления Вирве Линдер в феврале, так и о снятии в ноябре.
Кроме того, в Кохтла-Ярве прошли многочисленные мероприятия: празднование Дня химика и Дня защиты детей, день рождения города, открытие Дней города и экскурсия с мэром, юбилей Эстонской Республики, день памяти жертв депортации, День флага и празднование Дня Победы, симфонический концерт "Музыка на воде", концертное представление "Kiip!?", ралли на дрезинах в старом городе, экскурсия по старой школе, открытие здания спасателей и полиции, строительство Кесклиннаской школы и многое другое.
Видеоролик открывается сюжетом об установке в начале прошлого года в старом городе Кохтла-Япве надгробной плиты в память жертв Второй мировой войны.