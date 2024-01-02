ВИДЕО ⟩ В 2023 году город Кохтла-Ярве ярко представляла бывший мэр Вирве Линдер

21-минутный видеоролик напоминает, среди прочего, как об утверждении в должности горуправления Вирве Линдер в феврале, так и о снятии в ноябре.

Кроме того, в Кохтла-Ярве прошли многочисленные мероприятия: празднование Дня химика и Дня защиты детей, день рождения города, открытие Дней города и экскурсия с мэром, юбилей Эстонской Республики, день памяти жертв депортации, День флага и празднование Дня Победы, симфонический концерт "Музыка на воде", концертное представление "Kiip!?", ралли на дрезинах в старом городе, экскурсия по старой школе, открытие здания спасателей и полиции, строительство Кесклиннаской школы и многое другое.