Круговая оборона в кохтла-ярвеском образовании

В Ида-Вирумаа и Кохтла-Ярве предстоят большие испытания в сфере образования: переход на эстоноязычное обучение, поиск и обучение учителей, унифицирование качества образования, осуществление реформы образования, исходя из уменьшения количества учащихся. Жители города хотят, чтобы в Кохтла-Ярве учащимся было гарантировано разностороннее конкурентоспособное образование. Чтобы молодежь имела предприимчивое отношение к жизни и брала на себя ответственность за свою учебу, а также умела применять полученные в школе знания в повседневной жизни.
РУКОВОДСТВА ШКОЛ И ВЛАДЕЛЕЦ ШКОЛ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ КАРТИНУ И БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДУЮ ШКОЛУ И КАЖДОГО УЧЕНИКА. Разумно принимать любую предлагаемую руку помощи, что добавит школе качества. Одной из возможностей является привлечение в попечительские советы школ представителей различных организаций.
Закон об основной школе и гимназии предусматривает, что в попечительский совет входят также представители владельца школы и поддерживающих школу организаций. Представитель горсобрания, то есть владельца школы, в школьном попечительском совете объединяет школьный персонал, родителей учеников и другие связанные со школой группы для содействия благополучию учащихся и развитию школы. Представитель владельца школы может, будучи членом попечительского совета, участвовать в обсуждениях и принятии решений, касающихся учебной программы школы, программы развития и общего развития школы. Попечительский совет занимается также вопросами учебной среды, помогает следить, чтобы у учащихся были хорошие условия для учебы и развития. Представитель владельца школы может содействовать разработке мер, чтобы обеспечить в школе поддерживающую и безопасную среду. Он имеет также возможность участвовать в укреплении отношений между школой и общиной. Через попечительский совет и родители могут участвовать и говорить свое слово по касающимся развития школы вопросам, а также иметь гарантии, что их голос будет услышан и они будут вовлечены в процесс принятия решений. Участие представителя владельца школы в работе попечительского совета предполагает наличие широкого кругозора и опыта в сфере образования.
В Кохтла-Ярве дела ведутся по-своему, когда круговая оборона гарантирует неизменную неприкосновенность.
НАЗНАЧИМ "СВОИХ" В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ, ТАК БУДЕТ НАДЕЖНЕЕ. На заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания 28 декабря выбрали представителей владельца школ в попечительские советы четырех школ: Ахтмеской основной школы, Кесклиннаской основной школы, Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых и Таммикуской основной школы. Коалиция горсобрания предложила кандидатуры, которые уже ранее входили в попечительские советы, однако не вынесли на комиссии горсобрания ни одного стоящего перед школой вопроса, или совершенно новых людей, которые желают попробовать и посмотреть, справятся ли они в попечительском совете. Обоснованием стало то, что они сами закончили ту же школу или что дети учатся в той же школе.
ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И РУКОВОДИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НЕ ГОДЯТСЯ В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ШКОЛ? Получается так. Так обстоит дело в Кохтла-Ярве. Государство доверило двум людям руководить высшей школой и государственной гимназией, однако горсобрание не доверяет им участвовать в работе попечительских советов основных школ и гимназии для взрослых. Именно так решили находящиеся в большинстве депутаты горсобрания на заседании 28 декабря.
Мы предложили себя в качестве представителей владельца школ в попечительских советах, куда выбирали представителей на следующие два года. Мы подтвердили, что желаем всеми своими знаниями и умениями вносить вклад в развитие школ и осуществление предстоящих изменений. Мы, как руководители колледжа и гимназии, имеем компетенцию, опыт и навыки руководства и развития учебных заведений. Руководимые нами учебные заведения - те, куда в будущем придут учиться выпускники вышеупомянутых школ. Мы непосредственно видим плоды не выполненной в основных школах работы и узкие места этих школ.
Вместо того, чтобы принять руку помощи, наше выражение доброй воли натолкнулось на стену. При соотношении голосов 13 против (все же за одним приятным исключением) и четыре в поддержку в попечительские советы трех основных школ и гимназии для взрослых выбрали "своих" людей, входящих в ряды коалиции горсобрания: Валерия Корба, Сергея Лопина, Сергея Бучинского и Марию Меркулову.
ТОТАЛЬНАЯ КРУГОВАЯ ОБОРОНА РУССКОЙ ШКОЛЫ - АГОНИЯ В ГОЛОВАХ ДЕПУТАТОВ. Почему так случилось? По нашему мнению, общинная круговая оборона школ с русским языком обучения (где и собрания попечительского совета проходят на русском языке), направленная против изменений, а также всего эстоноязычного и эстонского по духу, настолько сильна, что тех эстоноязычных экспертов по образованию и профессионалов, которые, ознакомившись поближе с внутренней жизнью школы, в состоянии быть критичными, а также подбодрить и направить на путь изменений, держат как можно дальше от школ с русским языком обучения.
Так чего же боятся и что защищают? Защищают существующее положение, привычки и людей, не могущих, не умеющих или не желающих следовать за обновлениями в образовании при переходе на эстоноязычное образование. К сожалению, организаторы круговой обороны не могут понять, что таким образом они, может быть, временно сохранят на работе десятки учителей, до сих пор не освоивших эстонский язык на уровне B2, и советский стиль руководства некоторых школьных руководителей, но это медвежья услуга для учащихся.
Это и есть коренная причина, почему мы хотим активно участвовать в развитии и направлении школ. Ни один учащийся не должен учиться в школе, качество руководства которой вызывает вопросы, и оставаться без подходящего для сегодняшней Эстонии современного образования. То, что имеется много недостатков, показали результаты государственного контроля, проведенного в прошлом году в отношении нескольких кохтла-ярвеских школ Министерством образования и науки.
СТРАХ ПЕРЕД ПРАВДОЙ И ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСКРЫТЬСЯ. Почему горсобрание по возможности дальше от школьных попечительских советов держит двух экспертов по образованию? Не является ли это страхом, что публично известными станут проблемы школ, до сих пор тщательно скрывавшиеся в школе? Не является ли это просто злой радостью от возможности навредить и показать свою власть? Не является ли это паникой перед изменениями в образовании?
Мы думаем, что все это в совокупности, но находим также, что имеет место безответственное поведение членов горсобрания - они играют в игры на вредность за счет хорошего образования тысяч школьников.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НАПРЯМУЮ ШКОЛАМ. Мы сделали все же школам письменное предложение включить представителей Кохтла-Ярвеской гимназии и Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета в школьные попечительские советы в статусе представителей поддерживающих организаций. Это создало бы возможность внести в городские школы компетенцию и взгляды наших учебных заведений и экспертов. Один из четырех школьных руководителей ко дню опубликования статьи-мнения уже отверг наше предложение, относительно остальных школ еще выясняется, примут ли это предложение.
Мы готовы доброжелательно, активно и с большой эмпатией быть хорошими партнерами и поддержкой для школ нашего города. Предложить внутрисетевые компетенцию, знания и контакты. Для того чтобы у учащихся наших школ были лучшие условия для развития.
Дорогие родители, учителя, горожане! Выскажитесь на эту тему, выступайте за хорошее образование для своих детей! Если вас держат в неведении, темнят или скрывают что-то, то приходите и поговорим. Дети и молодежь должны получить по возможности хорошее образование - это их время и их шанс, а испытывающая чувство ответственности городская власть должна поддерживать все это, а не препятствовать и топтаться на месте.
ХЕНДРИК АГУР, директор Кохтла-Ярвеской гимназии, член комиссии горсобрания по образованию и культуре
МАРЕ РООЗИЛЕХТ, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, зампредседателя комиссии горсобрания по образованию и культуре