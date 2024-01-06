Руководители Ида-Вируского округа Центристской партии не согласны с обвинением партии в пророссийском настрое

Когда несколько входящих в Рийгикогу значительных фигур Центристской партии сообщили в пятницу о выходе из партии, то в качестве одной из причин назвали также превращение партии в пророссийскую и прокремлевскую, указав среди прочего на деятельность члена Европарламента от Центристской партии Яны Тоом, финансово поддерживавшей судебные споры с государством лиц, высланных из Эстонии за антигосударственную деятельность.