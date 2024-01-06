НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2023 ГОДА ⟩ Чем запомнился ушедший год

Обзор наиболее интересных событий в Ида-Вирумаа за 2023 год.
ЯНВАРЬ
В начале нового года становится понятно, что в 2022 году десятилетнее снижение численности жителей Ида-Вирумаа остановилось, но в основном из-за обосновавшихся здесь украинских военных беженцев. Если на начало 2022 года, по данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа проживало 131699 жителей, то по состоянию на 1 января 2023 года число жителей увеличилось на 76 человек.
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В начале года на шахте "Эстония" имеется 50 вакансий, однако "Eesti Energia" испытывает трудности с поиском работников, несмотря на ежемесячную зарплату в 2400 евро. Некоторые шахтеры, уволенные в предыдущие годы, уехали из Ида-Вирумаа из-за безработицы, а другие вышли на пенсию. В течение года становится ясно, что вместо найма новых работников придется и вовсе увольнять уже имеющихся, поскольку сланцевые электростанции простаивают гораздо больше, чем годом ранее, из-за дорогой квоты на выбросы углерода.
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Министр культуры Пирет Хартман, которая также является первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа, решает перенести рабочее место министра в свой избирательный округ на восемь дней. Среди прочего она приглашает с собой в Йыхви руководителей эстонских театров, чтобы обсудить, как привезти сюда больше спектаклей. "Для политика всегда является трудным вопрос, проводит ли он кампанию или выполняет свою работу, но эти вещи неизбежно идут рука об руку", - признает она.
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После зимних каникул более 500 учеников Йыхвиской основной школы начинают учиться в новом школьном здании стоимостью около 8,5 миллиона евро, построенном за два года на месте старого снесенного здания на улице Харидузе. Здание школы было построено на полгода позже запланированного и обошлось на несколько миллионов дороже, чем планировалось изначально. Дом новый и великолепный, но места мало. Поскольку строительство уличной зоны вокруг здания школы пока не завершено, в первые месяцы сложно организовать безопасное движение возле нового здания.
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У реки Нарва готова новая платформа, откуда открывается вид, изображенный на оборотной стороне пятикроновой банкноты, находившейся в обращении до введения евро.
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В старом городе Кохтла-Ярве и на Йыхвиском кладбище памятники советской эпохи, которые 9 мая обычно утопают в красных гвоздиках, заменяют новыми обозначениями могилы в память жертв Второй мировой войны. Это вызывает небольшое недовольство в социальных сетях, некоторые члены горсобрания также выражают недовольство, но никаких акций протеста не последовало.
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Новым директором Йыхвиского концертного дома становится Михаил Кастрицкий, ранее руководивший Кохтла-Ярвеским спортивным центром.
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На проходящей в Кивиыли церемонии "Ida-Virumaa ehe" лучшими спортсменами года признаны лыжница Авели Уусталу и гребец Михаил Куштейн.
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Финансовый руководитель города Кохтла-Ярве Элина Виск заявляет, что, если расходы бюджета не будут сокращены на семь миллионов, к Яанову дню город станет банкротом.
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После двух десятилетий проволочек нарвские власти наконец-то решили переименовать улицы, названные в честь коммунаров-душегубов Даумана и Тиймана. Но названия других улиц, носящих имена других деятелей Красной армии и советской власти, которые госкомиссия по названиям рекомендовала изменить, пока остаются, поскольку некоторые нарвские политики считают, что преступления тех деятелей против Эстонии не доказаны.
ФЕВРАЛЬ
В центре "Tsentraal" в Йыхви открывается круглосуточный спортивный клуб "24/7 Fitness", который быстро станет популярным.
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Хотя горсобрание Кохтла-Ярве избрало Вирве Линдер новым мэром еще в конце ноября, состав горуправы оно утверждает только в начале февраля. Процесс этот идет через пень-колоду, потому что горсобрание отклоняет предложенный Линдер первый состав горуправы. За второй состав, в который входят Кайре Йыэ, Эрик Сечков и Ольга Пихлак в качестве вице-мэров, голосуют всего девять депутатов, но поскольку центристы решают на этот раз не голосовать, то голосов в поддержку больше, чем голосов против, и городская управа Линдер может приступать к работе.
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В то же время в горсобрании Кохтла-Ярве центристы, четыре беспартийных депутата и соцдемы образуют властный союз, лидер которого Эдуард Одинец называет союз, поддержавший Линдер, коррупционной коалицией, поскольку многие ее члены подозреваются в коррупционных преступлениях. Новая правящая коалиция отстраняет от должности Хендрика Агура из избирательного союз "Рестарт Кохтла-Ярве", который несколько месяцев был председателем горсобрания. Из-за такого расклада сил горуправа Линдер, правда, продержится какое-то время у власти, но топор недоверия будет висеть над ней с первых же минут вступления в должность.
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Президент Алар Карис накануне годовщины республики награждает пятерых идавирусцев госнаградами. Это директор Силламяэской основной школы Наташа Кочергина, краевед и популяризатор истории Нарвы и Ида-Вирумаа Александр Опенко, генеральный директор "NPM Silmet" Райво Васну и руководитель группы Нарвского погранпункта Андрус Соёне.
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В Алутагузеском марафоне принимают участие почти 800 любителей лыжного спорта. Одной из немногих, кто пробежал и пятничный ночной марафон, и субботний основной марафон, преодолев на лыжах 64 километра менее чем за сутки, является президент Керсти Кальюлайд, которая стала постоянным участником Алутагузеских марафонов. "Этот ночной марафон - уникальная лыжная гонка в Эстонии, предлагающая необыкновенные впечатления", - говорит она перед стартом.
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Высокие цены на электроэнергию и растущие расходы на заработную плату последовательно приводят к банкротству мелких швейных предприятий в Ида-Вирумаа.
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Кохтла-ярвеская женская команда "Эверест" становится чемпионом Эстонии по хоккею с шайбой.
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Коллектив нарвского театрального центра "Vaba Lava" удостаивается титула уездного деятеля года за оживление культурного пространства Ида-Вирумаа.
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Премию Аннели Аммас за хорошую журналистику, предназначенную для признания журналистов, работающих в уездах, получают журналисты "Северного побережья" Эрик Гамзеев и Эрик Калда, которые на протяжении 30 лет поддерживают в Ида-Вирумаа отличную эстоноязычную журналистику, сообщают организаторы награды.
МАРТ
Волостное собрание Люганузе одобряет передачу государству трех муниципальных школ - Кивиылиской 1-й средней школы, Кивиылиской русской школы и Люганузеской школы, что все же не исключает, что в будущем гимназическую ступень в Кивиыли закроют. И уже в конце года министерство начнет предпринимать шаги в этом направлении.
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В начале марта возникает спор о том, следует ли доставлять в города Ида-Вирумаа останки уничтоженных украинскими защитниками российских танков, которые демонстрируют в качестве акции поддержки Украины в Таллинне и других местах Эстонии. Однако в конечном итоге этого не происходит, поскольку здешние самоуправления считают, что это может создать напряженность и вызвать провокации.
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На выборах в Рийгикогу самым большим сюрпризом в Ида-Вирумаа становится то, что Айво Петерсон, баллотировавшийся в рядах маргинальной левой партии и проводивший кампанию в России и на Донбассе, набрал почти 4000 голосов. Больше голосов, чем он, набирает только баллотировавшийся в качестве независимого кандидата Михаил Стальнухин, исключенный из Центристской партии за то, что он назвал правительство Эстонии фашистами. Успех на выборах политика с такими взглядами заставляет крупнейшие политические партии чесать затылки и задаваться вопросом, разделяет ли большинство жителей Ида-Вирумаа их взгляды. К тому же, на выборах в Рийгикогу могли голосовать только граждане Эстонии. "Ида-Вирумаа к остальной Эстонии опять пришит на живую нитку", - пишет о таких результатах выборов мэр Нарвы Катри Райк.
Петерсон, который вскоре будет арестован по подозрению в антигосударственной деятельности, и Стальнухин, который обещает, что не будет создавать собственную политическую партию и больше не станет участвовать в выборах, едва не проходят в Рийгикогу, результаты же других партий в округе слабы, и ида-вируский депутатский корпус выглядит немощным. С окружным мандатом в парламент проходят только евродепутат Яна Тоом, которая уступает свое место Алексею Евграфову, и член Партии реформ Меэлис Кийли. Благодаря своей высокой позиции в республиканском избирательном списке партии в парламент попадает и депутат от EKRE Арво Аллер, а в апреле, когда несколько его коллег по партии войдут в правительство, - и соцдем Эдуард Одинец.
В коалиционное соглашение не попадает основное предвыборное обещание большинства политиков, баллотировавшихся в Ида-Вирумаа, изменить закон, чтобы гораздо большая часть экологических платежей, уплачиваемых предприятиями Ида-Вирумаа, возвращалась в уезд. Тема обсуждалась, но поддержки не нашла, признает Одинец. Вместо этого коалиция обещает Ида-Вирумаа представителя правительства.
В конце месяца становится известно, что три крупные компании, работающие в Ида-Вирумаа, выплатили государству в 2022 году различные сборы, связанные с природными ресурсами и экологическим ущербом, на сумму почти 670 миллионов евро, из которых лишь несколько процентов вернулись непосредственно в уезд.
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Предприятие "Amphenol ConneXus", более 20 лет производящее кабели, объявляет о закрытии своего подразделения в Нарве и увольнении 130 работников.
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Вступает в силу решение окружного суда об аннулировании разрешения на добычу полезных ископаемых, выданного Департаментом окружающей среды для карьера Мурру. Это решение положило конец шестилетней тяжбе и ознаменовало победу жителей деревни, выступавших против строительства карьера.
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Живущая в Иллука 15-летняя Херта Раяс принимает участие в спринтерском этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем на Певческом поле в Таллинне, и становится самым молодым эстонским лыжником всех времен, стартовавшим на этапе Кубка мира.
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Чтобы сбалансировать бюджет, горуправа Кохтла-Ярве предлагает план сокращения рабочих мест. Это затрагивает более ста человек, которые работают как в городском управлении, так и в городских учреждениях.
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Некоторые из тех, кто живет и проводит лето на берегу Чудского озера, начинают бороться против плана строительства в Каукси очистных сооружений, которые поначалу будут собирать сточные воды трех деревень.
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Вируский уездный суд выносит обвинительный приговор по делу трех человек, причастных к убийству Майе Сяэр в ноябре 2021 года на хуторе Лиллемяэ в деревне Йыуга волости Алутагузе. Самый суровый приговор вынесен организатору преступления, бывшему директору школы на пенсии Инге Пуллат - 16 лет лишения свободы. Исполнитель преступления Айво Волошин получил срок почти в два раза меньший. Поскольку к концу года Госсуд не вынес вступившего в законную силу решения, Пуллат по-прежнему находится на свободе.
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Волостное управление Тойла предлагает волостному собранию досрочно расторгнуть договор с владельцем детского сада "Naerumeri", поскольку не удается достичь соглашения об изменении договора, что слишком обременительно для муниципалитета с финансовой точки зрения. Осенью детский сад закрывается. Владелец рассматривает возможность создания в этом здании попечительского учреждения.
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Находящаяся на посту последние несколько недель министр экономики соцдем Рийна Сиккут не желает, чтобы "Viru Keemia Grupp" начала добычу сланца на шахте "Уус-Кивиыли" в конце 2026 года, и поэтому намеренно не дает разрешения на использование государственной земли для строительства шахтной подстанции. Это разрешение будет получено от следующего министра, но до этого пройдут недели нервных споров. "VKG" прямо заявляет, что если шахта не будет построена, завод масел в Кохтла-Ярве, на котором занято 1600 человек, через три-четыре года остановится, а государству предъявят требования о возмещении ущерба на сотни миллионов евро.
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Молодежный танцевальный фестиваль "J-Fest" собирает в Йыхви около тысячи танцоров.
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В возрасте 74 лет умирает Ахто Пааво, который был одним из лучших легкоатлетов Эстонии в метании диска и толкании ядра, а также одним из главных организаторов мероприятий, призванных увековечить память героя спорта Хейно Липпа.
АПРЕЛЬ
Хандо Суттера на посту руководителя "Eesti Energia", крупнейшего работодателя Ида-Вирумаа, сменяет Андрус Дурейко. Как главе крупной государственной компании, ему придется поломать голову над уравнением, в котором концерн "Eesti Energia" должен обеспечить надежность поставок, дешевую электроэнергию, множество хорошо оплачиваемых рабочих мест и свести к нулю воздействие на окружающую среду, а также государство хочет получать как можно больше налоговых поступлений и как собственник - огромную прибыль.
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Ийзакуский дом престарелых, действующий уже 30 лет, закрывается, потому что приведение старого здания в соответствие с требованиями обошлось бы слишком дорого.
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В Нарве завершаются работы по реконструкции ратуши и ее площади, стоимость которых превышает шесть миллионов евро.
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В результате анализа рабочей группы нескольких министерств в качестве одного из возможных мест для будущей атомной электростанции предлагается часть бывшего карьера "Айду" в волости Люганузе, что в официальном документе почему-то называется Тойла. Поначалу это вызывает немало растерянности и недоумения, а также предположения о том, будет ли она построена на месте бывшего президентского дворца.
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"Truck Trading Estonia" открывает в Йыхвиском промпарке представительство по продаже и ремонту грузовых автомобилей "DAF".
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В Нарве ажиотаж вызывает художник и общественный деятель Вован Каштан, который делает граффити на ограде возле демонтированного танка-памятника: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим". Сразу и не поймешь, что это акция, осуждающая военную деятельность России, а не демонстрирующая ее поддержку. Художник извинился и объяснил, что его желанием было показать абсурдность поклонения кровопролитию.
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Туристические предприниматели Ида-Вирумаа резко выступают против повышения налога с оборота для заведений размещения, включенного в лавину запланированных новым правительством повышений налогов, и вместе со своими коллегами из других регионов Эстонии добиваются того, чтобы повышение было меньше запланированного.
МАЙ
В Кохтла-Ярвеском центре культуры Кохтла-Ярвеская гимназия показывает премьеру фантастического концертного спектакля "Чип!?", на сцену выходят молодые музыканты, певцы, актеры и танцоры из Ида-Вирумаа вместе с маэстро Олавом Эхала, который также является автором нескольких песен, прозвучавших в тот вечер. Спектакль в постановке Неэме Кунингаса показывают также в Йыхви, Нарве и Таллинне, а в конце года эта постановка принесет гимназии не только признание "Капитала культуры", но и титул "Молодого деятеля года Ида-Вирумаа".
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Йыхвиска Наталья Шабарчина как артистка, известная под творческим псевдонимом Мамасита, стала победительницей танцевального шоу ETV+. Чуть позже она по конкурсу станет директором клуба "Ахтме".
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Здание легендарного кинотеатра "Победа" на площади Вирула в Кохтла-Ярве покупает приход "Слово Божье" и обустраивает в нем церковь и воскресную школу.
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В ночь на 9 мая в Синимяэ злоумышленниками были осквернены семь мемориалов павшим воинам Эстонии и других стран, воевавшим на стороне Германии.
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9 мая в Ида-Вирумаа проходит более спокойно, чем обычно. Особенным это событие делает тот факт, что Россия устанавливает в Ивангороде сцену для передачи пропагандистских посланий жителям Нарвы. Мероприятие привлекает сотни нарвитян, но особого энтузиазма не вызывает. Полиция задержала 59-летнего мужчину, который у реки Нарва вырвал украинский флаг у молодого человека и толкнул его.
В ответ на российскую пропагандистскую акцию эстонская сторона вывешивает на стене замка гигантский антипутинский плакат, называющий российского президента военным преступником. На мосту российские пограничники требуют от эстонских снять его, но эстонцы объясняют, что в свободной стране разрешено выражать свое мнение.
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Масштабные лесные пожары доводят дееспособность спасательных формирований уезда до предела.
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Уроженка Нарвы Алика Милова достойно представляет Эстонию на конкурсе песни "Евровидение", заняв 8-е место с песней "Мосты". Вскоре после этого ее также можно увидеть выступающей на нескольких мероприятиях в Ида-Вирумаа, например, на празднике по случаю Дня химика в Кохтла-Ярве, который собирает несколько тысяч человек.
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Зеленый велотур "Как живешь, Нарва?" собирает несколько тысяч велосипедистов, чтобы прокатиться по дорогам Ида-Вирумаа и понаблюдать за местной природой и жизнью. "Отзывы, которые я слышал до сих пор, не позитивные. Они суперпозитивные", - говорит о мероприятии Пеэп Веэдла, который уже 36 лет организует зеленые велотуры в разных уголках Эстонии.
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Перед зданием Йыхвиской библиотеки приводят к присяге министра бани Рейна Сикка. По его инициативе 2023 год объявлен в Эстонии Годом бани, который в конце года будет продлен до столетия бани. На окне библиотеки в этот день красуется большая вывеска "Баня", а площадка перед зданием, расположенным на главной улице Йыхви, в этот день представляет собой мир бань и снующих по кругу купальщиков.
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В простаивавшем без дела трехэтажном здании бывшего отделения полиции на улице Яама в Йыхви местный футбольный клуб приступает к созданию дома футбола. На первом этаже разместится музей футбола, а верхние этажи будут переоборудованы в тренировочные залы.
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Муниципальный политик и бизнесмен-коммунальщик Николай Осипенко, находящийся под стражей с осени прошлого года по обвинению в коррупции, выходит из тюрьмы после того, как суд признал необоснованным продление срока предварительного заключения в порядке исключения более чем на шесть месяцев. Осенью прошлого года Осипенко сделал свою жену Наталью владелицей своего бизнеса. Последняя, однако, является гражданкой России, а в соответствии с режимом санкций компаниям, контрольный пакет акций которых принадлежит российским гражданам, запрещено оказывать государственные услуги. Когда "Северное побережье" обнародует эту информацию, то основным владельцем этих компаний станет бывший врач скорой помощи Игорь Горячев.
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Тартуска Юлия Ракитина, наматывая круги на школьном стадионе в Кохтла-Нымме, устанавливает новый рекорд Эстонии в 24-часовом забеге среди женщин, преодолев за сутки 205,436 километра.
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Йыхви отмечает Дни города, в рамках которых проходит Забег стражей свободы с участием более полутысячи участников, железнодорожный вокзал на время становится выставочным залом, организуется шествие, а также несколько концертов.
ИЮНЬ
В Кохтла-Ярве День защиты детей отмечается с большим размахом - на площади перед горуправой собирается более тысячи человек.
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Проводимый в Нарве праздник бега, который в этом году вместо энергетического забега стал городским забегом, собирает рекордное количество участников - почти 5000 человек.
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В Ийзаку по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии проводится день песни ида-вирумааских хоров "Laulutungal", на котором 12 хоров исполняют песни из золотого фонда эстонской хоровой музыки. Один из дирижеров, Хирво Сурва, очень надеется, что хоровое пение в Ида-Вирумаа поднимется на еще большую высоту.
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"Enefit Green", дочернее предприятие "Eesti Energia", открывает недалеко от Кивиыли гибридный парк Пуртсе стоимостью 47 миллионов евро, где возобновляемая электроэнергия производится пятью ветряными турбинами ветропарка мощностью 21 мегаватт и почти 49000 панелей солнечного парка мощностью 32 мегаватта. За это "Enefit Green" также удостаивается титула "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа".
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В Тойла проводится культурный марафон "Вечерняя красота в Оруском парке", где в разных частях парка проходят несколько концертов в разных стилях. "Балет и опера вписались в Оруский парк, как выстрел в десятку. Семь концертов за один день были очень безумной идеей. Но мы справились с этим!" - говорит главный организатор Кайса Пукк.
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На стадионе Хейно Липпа в Йыхви проходит Международный вечер легкой атлетики, на который главный организатор Мати Лиллиаллик привез спортсменов из более чем 20 стран. Венцом вечера становится поединок олимпийского чемпиона по метанию диска Даниэля Столя и чемпиона мира Кристьяна Чеха. Оба бросают диск на расстояние более 71 метра. Никогда еще в мире два спортсмена не делали этого в рамках одного соревнования. Результат Чеха 71,86 так и остается лучшим в мировом сезоне. На тех же соревнованиях Карл Эрик Назаров устанавливает рекорд Эстонии в беге на 100 метров с результатом 10,18.
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Мэр Нарвы Катри Райк публикует откровенную книгу "Моя Нарва. Десять лет спустя", которая становится национальным бестселлером и учебником для понимания Нарвы и душевного склада нарвитян.
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Моторная яхта "Адмирал Беллинсгаузен" отправляется из Силламяэского порта в арктическую экспедицию. Осенью экспедиция под руководством путешественника Тийта Пруули через Канадский Арктический архипелаг достигнет Тихого океана.
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Министерство культуры выделяет миллион евро на организацию культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа. Самая большая часть, или 170000 евро, достается НКО "Eesti Muusikanõukogu" для популяризации хорового пения в школах Ида-Вирумаа.
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В Нарве приступают к строительству завода по производству магнитов стоимостью 100 миллионов евро, на котором через два года будут работать 400 человек. Это первый проект, получивший также более крупную поддержку фонда справедливого перехода. Важность события подчеркивает видеообращение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорит, что вся Европа смотрит на Нарву с гордостью и надеждой.
ИЮЛЬ
Вступившая в силу с июля реформа системы социального попечения во многом освобождает родственников постояльцев попечительских домов от платы за место, так как часть расходов на уход государство взяло на себя и средняя пенсия по старости покрывает большую часть прочих расходов. Однако на ветрах этой реформы попечительские дома по всей Эстонии начинают повышать цены, и в Ида-Вирумаа тоже.
***
Министерство образования назначило директором Ида-Вирумааского центра профобразования Мати Лукаса, руководившего в своей жизни разными учебными заведениями.
Ухода с должности возглавлявшего Ида-Вирумааский центр профобразования семь лет Ханнеса Метса потребовала министр образования и науки Кристина Каллас, так как в результате продолжавшегося полгода надзора выяснилось, что учебная работа в центре происходит в основном на русском языке, многие преподаватели не владеют эстонским языком на требуемом уровне, имеют место и прочие нарушения.
***
Огонь уничтожает крышу расположенного в Люганузеской волости колбасного цеха "Sigwar". От начавшегося, очевидно, на чердаке пожара пострадали крыша здания и часть оборудования, колбасное производство на какое-то время останавливается.
***
Уроженка Силламяэ Энели Ефимова на проходившем в Белграде юниорском чемпионате Европы завоевывает золото в плавании брассом как на 50 м, так и на 100 м, а также серебро в плавании брассом на 200 м.
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Хотя "Eesti Energia" еще четыре года назад продемонстрировала, что при производстве масел в Аувере под Нарвой готова использовать в качестве сырья наряду со сланцем старые шины, заняться этим удается только нынешним летом, когда на завод поступают из Швеции первые тысячи тонн измельченных использованных шин.
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Нанятый Министерством внутренних дел судебный исполнитель прислал в Нарвскую городскую канцелярию официальное сообщение о начатом в отношении города исполнительном производстве. В результате государство принудительно отчуждает участок земли, на котором до прошлого года стоял советский танк-памятник.
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В возрасте 61 года умирает зампредседателя Силламяэского горсобрания Елена Коршунова, раньше являвшаяся также мэром Силламяэ и председателем Силламяэского горсобрания.
Входившая в Центристскую партию Елена Коршунова была мэром Силламяэ в 2009-2012 годах. До этого она около десяти лет являлась вице-мэром по социальным вопросам. В 2013-2021 годах Коршунова была председателем Силламяэского горсобрания, а с конца 2021 года - заместителем председателя. Она входила также в качестве представителя Силламяэ в правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений.
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Йыхвиска Пиппи Лотта Энок завоевывает на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике бронзу в многоборье, несмотря на то, что за несколько дней до соревнования у нее началось сильное воспаление зуба. Завоеванная медаль стала наградой за упорный труд последних лет, в течение которых она также тренировалась и училась в США.
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Люганузеское волостное управление назначает исполняющим обязанности директора Люганузеской школы с 1 августа Валло Реймаа, который является также председателем Йыхвиского волостного собрания. Директором он остается и дальше в новом учебном году, когда школа переходит в руки государства.
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Из Ийзаку увозят стоявший рядом с магазином "Grossi" красноармейский памятник, обнаруженные в военном захоронении останки переносят на Ийзакуское кладбище.
Судя по установленной на памятнике табличке, в этом месте должны были быть захоронены 79 человек. На самом деле обнаружили семь гробов.
АВГУСТ
1 августа Нарвское горсобрание переезжает в свежеотремонтированную ратушу.
До этого Нарвское горсобрание 30 лет проводило заседания в отреставрированном в 1949 году здании довоенной постройки на Петровской площади, 1.
Построенное в 17-м веке здание Нарвской ратуши, использовавшееся по назначению вплоть до разрушения в 1944 году, было отреставрировано к 1963 году. В 1963-1999 годах в здании ратуши находились Дворец пионеров и Дом детского творчества. Здание реконструировали в 2021-2023 годах.
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В руководимом Вирве Линдер Кохтла-Ярвеском горуправлении и в городских учреждениях происходит основательное обновление кадров. В городской системе ликвидировано около ста рабочих мест, и в то же время в ходе открытых конкурсов ищут около 20 новых работников - от уборщиц до руководителей городских учреждений.
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Во дворе Кренгольмской мануфактуры в Нарве устанавливают гигантскую оперную палатку, где размещают всю необходимую аппаратуру и 600 зрительских мест, чтобы можно было провести ставшие тут традицией Нарвские дни оперы.
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Предприятие "Fermi Energia", развивающее атомную энергетику, планирует ходатайствовать перед правительством об инициировании спецпланировки, а также спрашивает у Люганузеского волостного собрания разрешение предложить в качестве одного из возможных местоположений АЭС район деревни Айду-Лийва.
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19 августа в реновированном здании ратуши в центре старого города Нарвы происходит имеющее большое значение мероприятие: первая церемония регистрации брака. Молодожены Денис и Валентина согласны, что речь идет об историческом для Нарвы событии.
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Традиционный праздник в честь Дня шахтера впервые проходит в Йыхвиском парке, поскольку в смысле транспорта это удобнее для участников торжества.
На этот раз больший упор сделан на музыкальной части, в которой перед народом выступают ансамбли "Curly Strings", "Smilers" и известный певец Ollie.
***
Премьер-министр Кая Каллас отвечает отказом на просьбу нарвских властей выделить пособие, чтобы компенсировать почти двукратное подорожание отопления в пограничном городе с 1 сентября.
В начале августа концерн "Eesti Energia" сообщил, что начиная с сентября цена отопления в Нарве вырастет почти на 80%. Вместо прежних 40 евро за киловатт-час придется платить 78 евро.
***
С 23 по 30 августа на проходящем в Йыхви первом международном фестивале независимых антивоенных фильмов демонстрируют более 300 короткометражных и полнометражных лент, проходят творческие встречи с актерами и концерт группы "Ногу свело!".
***
Восстановление пассажирского судоходного сообщения между Силламяэ и Котка экономически возможно только в том случае, если государства постоянно будут его дотировать, как следует из заказанного Силламяэским горуправлением анализа.
Таллиннский технический университет, а также консультационные фирмы "Civitta Eesti", "Cumulus Consulting" и "Geomedia" совместно проанализировали четыре возможные версии пассажирского судоходства, однако ни одна из них предположительно не оказалась бы прибыльной - в случае всех вариантов необходима поддержка деятельности.
***
Резкое повышение зарплаты в школах Ида-Вирумаа побудило работников Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице массово переходить на работу в школы. Заявление об уходе положили на стол около 20 процентов работников, половину из них руководству удалось убедить остаться.
СЕНТЯБРЬ
В построенном в апреле и оборудованном летом здании Нарвской гимназии 1 сентября учебу начинают 561 ученик, которых ждут просторные и светлые помещения. В то же время в здании имеются возможности, чтобы отгородиться.
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Торжественную церемонию открытия проводят также в новом здании Йыхвиской основной школы, в которой, правда, дети находились уже с середины прошлого учебного года.
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Тойлаское волостное собрание решает прекратить с 1 января деятельность ЦУ "Полярная мыза Кукурузе" и выставить здание мызы на продажу.
По оценке письменной консультации, рыночная стоимость главного здания мызы Кукрузе равна 505000 евро, без учета обстановки мызы, непригодных для использования построек и парка.
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Общереспубликанский школьный мир объявляют на этот раз в Тойла. Союз защиты детей вместе с партнерами выбрал среди пяти кандидатов Тойла как волость школьного мира нынешнего учебного года. Выдвинуть родной край в качестве кандидата пожелала сама молодежь, составив для этого ходатайство вместе с властями волости.
- В школе случаются маленькие инциденты, как и везде. Мы подумали, что если бы мы стали волостью школьного мира, то это было бы очень престижно и еще больше подчеркнуло бы, насколько в действительности важна тема школьного мира, - пояснила председатель молодежного парламента Тойлаской волости Анни Трийн Салван.
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Уроженка Силламяэ 16-летняя Энели Ефимова становится в Израиле чемпионкой мира среди юниоров в плавании на 50 м брассом.
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В конкурсе на замещение должности председателя правления Ида-Вируской центральной больницы побеждает Тармо Тохвер, занимавший эту должность последние два года.
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Госпрокуратура отправляет в суд уголовное дело, в котором предъявляет гражданам Эстонии - набравшему на выборах в Рийгикогу около четырех тысяч голосов Айво Петерсону, а также Дмитрию Роотси - обвинение в госизмене, а гражданину России Андрею Андронову - обвинение в ненасильственных действиях со стороны иностранца, направленных против Эстонской Республики.
Обвиняемых в госизмене Петерсона и Роотси суд может приговорить к лишению свободы на срок от 6 до 20 лет или пожизненно. Обвиняемого в направленных против Эстонии ненасильственных действиях суд может наказать лишением свободы на срок от 2 до 15 лет.
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На состоявшемся 16 сентября внеочередном заседании Нарвского горсобрания выражение недоверия мэру Катри Райк поддерживают 19 из 27 участвовавших в заседании депутатов. Еще до этого новый нарвский властный союз выбрал председателем горсобрания Ирину Янович.
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Нарва-Йыэсуу принимает предложение Министерства образования и науки начать переговоры о строительстве нового школьного здания. Старое школьное здание в Нарва-Йыэсуу на настоящий момент амортизировано и к тому же слишком велико, с учетом уменьшения количества детей.
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На переговорах об объединении Йыхвиской и Тойлаской волостей главным камнем преткновения стал вопрос, будет ли новое самоуправление волостью или городом. Последнего желает Йыхви, однако Тойла против.
ОКТЯБРЬ
На учениях в Йыхвиской гимназии полицейские отрабатывают действия на случай внезапного вооруженного нападения.
По сценарию учений, один из бывших выпускников гимназии организовал нападение на руководство школы. Он вошел в здание школы с большой сумкой, достал в гардеробе оружие и попытался проникнуть в помещения администрации школы.
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На заседании 5 октября горсобрание Нарвы избирает новым мэром центриста Яана Тоотса.
- Я хочу управлять городом вместе с нарвитянами и руководствоваться их идеями и заботами. Лично я считаю очень важным помочь нашим ученикам, учителям и родителям с переходом на эстоноязычное образование и улучшить доступность услуг, особенно социальных услуг, для жителей города. В одиночку это сделать невозможно, поэтому я считаю важными отношения с партнерами города и государственными органами, - сказал Тоотс.
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Спасатели и полицейские Кохтла-Ярве, десятилетиями работавшие в очень убогих помещениях, получают новое общее здание на Ярвекюла теэ, тем самым государство смыло свой позор перед этими людьми.
В новом здании наряду с гаражами есть помещения для отдыха с кухней, раздевалки с баней и тренажерный зал. Кроме стиральных машин для спецодежды тут предусмотрена также, например, довольно редкая гигантская стиральная машина для пожарных рукавов. В совместном пользовании у полиции и спасателей имеется разделяемый на две части учебный класс, а также мойка для оперативного транспорта. Во дворе здания построена стена для лазанья и тренировок, а также баскетбольная площадка.
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Осенняя буря наносит большой ущерб паркам Ида-Вирумаа, множество деревьев повалено. Особенно пострадал Оруский парк в Тойла, где в результате урагана придется срубить почти 300 деревьев.
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В Кохтла-Ярве подвергся нападению вице-мэр Эрик Сечков (на снимке). Избившим оказывается Олег Шилов, довольно известный в этих краях бизнесмен, которого полиция забирает в арестантский дом. Сечков получает телесные повреждения, полиция возбуждает уголовное дело. Позже прокуратура заявляет, что нападение не было политически мотивированным, то есть на Сечкова напали не в связи с его должностными обязанностями.
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В Нарве завершаются масштабные работы по строительству транзитной дороги, длившиеся два с половиной года. К сожалению, к тому времени транзит в российском направлении практически иссяк.
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По ходатайству экологической организации "Loodusvõlu" Госсуд отменяет выданное АО "Enefit Power" разрешение на строительство завода масел, так как при выдаче разрешения были допущены ошибки при оценке влияния на окружающую среду.
По оценке Госсуда, для принятия решения о выдаче разрешения на строительство не были выяснены все значительные влияния на окружающую среду. Главная ошибка состояла в том, что совершенно не было оценено влияние на птичью территорию Пухату, относящуюся к сети "Natura".
На сегодняшний день городская управа Нарва-Йыэсуу выдала предприятию новое разрешение на строительство.
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На общественном собрании волостная управа Тойла впервые сталкивается с тем, что родители учеников Тойлаской гимназии скептически относятся к закрытию гимназии и строительству нового здания школы, утверждая, в частности, что альтернативы гимназическому образованию поблизости нет.
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11 октября в возрасте 82 лет умирает Маргарита Остроумова, художник, педагог и почетный гражданин Йыхви.
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В возрасте 84 лет уходит из жизни Уно Сепп, многолетний депутат Йыхвиского волостного собрания и большой мастер по сглаживанию напряженности в местной политике.
Уроженец деревни Аа Сепп был членом Йыхвиского горсобрания с 1993 по 2005 год, одно время был также заместителем председателя горсобрания.
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Волна угроз взрывом, прокатившаяся по всей Эстонии, затрагивает также Ида-Вирумаа, где угрозы по электронной почте поступали в школы, детские сады и другие учреждения.
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Бывший член правления "VKG" Яанус Пурга становится представителем правительства в Ида-Вирумаа.
- Несмотря на то, что мне не сказали, что я должен буду делать, я начну делать то, что сам считаю верным. Это во многом творческая должность, зависящая от конкретного человека, - сказал Пурга в интервью "Северному побережью".
Однако позже его обязанности все же были уточнены, и задача Пурга заключается в том, чтобы найти эффективное применение почти 350 миллионам евро из фонда справедливого перехода.
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В возрасте 82 лет умирает уроженец Тойла Юло Райдма, ставший в 1968 году чемпионом СССР по волейболу в составе легендарного таллиннского "Калева".
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Премьер-министр Кая Каллас на состоявшейся в Йыхви конференции "Ида-Вирумаа - возможность, которую боятся" утверждает, что зеленый поворот принесет большие перемены в Ида-Вирумаа, но цель - улучшить здесь жизнь.
- В Ида-Вирумаа у нас есть три основные цели: развитие современной экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест и переход на эстоноязычное образование, - сказала она.
По мнению Каллас, человеку свойственно бояться перемен, но они создают новые возможности. "Я совершенно уверена, что если мы осуществим эти изменения, через несколько лет Ида-Вирумаа станет самым инновационным и самым предприимчивым регионом в Эстонии", - сказала она.
НОЯБРЬ
Большинство членов горсобрания Кохтла-Ярве не против предложения Министерства образования построить два новых школьных здания, что, скорее всего, будет означать, что в Ярвеской части останется две основные школы, а в Ахтмеской - только одна основная школа.
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После длительного перерыва и гарантийного ремонта вновь открывает двери бассейн учебного корпуса Академии внутренней обороны в Нарве, сообщает "Riigi Kinnisvara AS". Бассейн, открытый в 2020 году, сначала был арендован, но потом арендатор отказался, а нового найти не удалось. Бассейн был закрыт на один сезон для проведения гарантийного ремонта. С ноября 2023 года услуги бассейна предоставляет "Riigi Kinnisvara AS".
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Всеэстонская забастовка учителей в Ида-Вирумаа не очень популярна. В Кохтла-Ярве в забастовке участвуют четыре учебных заведения: Ярвеская школа, гимназия для взрослых, Славянская и Таммикуская основные школы. Бастовали также Йыхвиская основная школа, Иллукаская школа и 12 учителей Нарвской эстонской гимназии, которые собрались в гостинице "Ингер", чтобы составить петицию в Министерство образования и науки. Можно предположить, что низкая забастовочная активность связана с тем, что с этого учебного года учителям, преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, выплачивается приличная доплата.
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В Пюсси начинается снос производственных зданий обанкротившегося год назад AО "Repo Vabrikud", так как не нашлось такого предпринимателя, кто был бы заинтересован в продолжении производства древесных панелей. Однако через несколько лет на том же месте может быть построено новое промышленное предприятие.
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На музыкальном фестивале имени Евгения Мравинского Нарвский симфонический оркестр исполняет "Прощальную симфонию" Йозефа Гайдна. По словам руководителя оркестра Анатолия Щуры, они включили это произведение в программу в знак протеста против сокращения субсидии на содержание оркестра.
По словам Щуры, исполнением "Прощальной симфонии" оркестр протестовал против ограничения эстонской культуры в целом и, в частности, против сокращения финансирования Нарвского оркестра. На концерт были лично приглашены все 31 член Нарвского горсобрания и вице-мэр, но в зале замечены были лишь пятеро из них.
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В деревне Куремяэ волости Алутагузе во время реконструкции системы отопления библиотеки обнаружены человеческие останки, это позволяет предположить, что это бывшее кладбище вожан.
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На Нарвский пограничный пункт прибывают восемь граждан Сомали, которые пытаются попасть в Эстонию. После того как пограничники возвращают их обратно, в Нарву из России прибывают семь граждан Сирии, у которых также нет оснований для въезда в страну, а затем еще четыре сомалийца - всего 19 человек. По словам пограничников, все три группы прибыли пешком.
Эстонские власти расценили этот инцидент как российскую атаку, подобные которой уже случались в соседних странах, и выразили готовность закрыть границу, если это потребуется.
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Министерство климата хочет построить новый водозабор в районе Куртна, что позволит закрыть скважины, влияющие на озера Куради, Ахне и Мартиска в зоне действия Вазавереского водозабора. После этого уровень воды в озерах, затронутых действующим водозабором, начнет повышаться и их естественная биота восстановится.
Согласно проекту приказа министра, общая стоимость проекта составляет чуть более двух миллионов евро, из которых 70%, или 1,4 миллиона евро, - это вклад фонда справедливого перехода.
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Выплата доплат учителям, преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, создала в Кохтла-Ярве ситуацию, когда директора детских садов получают значительно меньшую зарплату, чем их подчиненные.
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Ищущий зеленых инвесторов фонд справедливого перехода дает отрицательный ответ на просьбу "Viru Keemia Grupp" выделить около 10 миллионов евро на поддержку строительства в Кохтла-Ярве завода по переработке пластиковых отходов.
"VKG Plastic", дочернее предприятие "Viru Keemia Grupp", хочет построить на территории бывшего завода удобрений "Нитроферт" в промышленном районе Кохтла-Ярве завод с почти 50 рабочими местами, который будет перерабатывать до 30000 тонн пластиковых отходов в год, получая до 22000 тонн пиролизного масла, которое можно будет продавать нефтехимическим компаниям. Предполагалось, что стоимость завода составит 130 миллионов евро, из которых поддержка фонда справедливого перехода составила бы менее десяти процентов.
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Городское собрание Кохтла-Ярве 14 голосами отправило в отставку городское управление Вирве Линдер и утвердило горуправу Хенри Казело в должности, которое сразу же попало под огонь критики из-за лиц, выбранных вице-мэрами.
Вице-мэром по социальным вопросам стала подозреваемая в коррупции Эвелин Данилов, которую утвердили в должности, поскольку, по словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, лучшего кандидата найти не удалось.
Вице-мэром по экономическим вопросам стал не имеющий опыта управления Александр Кейвабу, бывший специалист по геоинформации, а вице-мэром по образованию и культуре - Денис Шалкаускас, учитель физкультуры Йыхвиской Кесклиннаской школы и тренер спортивной школы, один из лучших бегунов Эстонии на средние дистанции. "Я встречался с ними и убежден, что эти люди справятся со своей работой", - сказал Казело.
ДЕКАБРЬ
Министерство образования и науки подтверждает, что уже со следующего учебного года может закрыть гимназическую ступень Кивиылиской 1-й средней школы.
Начиная с этого учебного года волость Люганузе передала государству три школы: Кивиылискую 1-ю среднюю школу, Кивиылискую русскую школу и Люганузескую школу. Сразу после этого государство как владелец школ приступило к реорганизации, одной из целей которой является закрытие гимназической ступени в Кивиылиской 1-й средней школе. Однако это встревожило местную общину, которая опасается, что у местных детей не будет достаточно возможностей для получения образования.
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Энели Ефимова выигрывает золотую и серебряную медали на взрослом чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. В конце года она будет названа лучшей спортсменкой года в Эстонии, а ее тренер Хенри Хейн - лучшим тренером года.
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"Kiviõli Keemiatööstus" через год закроет завод масел с 550 сотрудниками, если не получит от Министерства климата отсрочку для установки системы улавливания серы, заявляет руководство предприятия.
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В Нарве впервые за много лет начинается строительство первого нового многоквартирного дома. Девелоперская компания "Rand & Tuulberg" планирует построить у реки Нарвы целый жилой квартал, но поначалу будет построен только один дом на 45 квартир, из окон которого будет открываться великолепный вид на реку Нарву, две пограничных крепости и набережную.
Готов также план строительства двух многоквартирных домов на окраине Йыхви.
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В волости Люганузе зреет план продажи исторического здания городища Пуртсе, арендатором которого до сих пор действовал ресторан "Von Taube". Однако в последний момент председатель горсобрания Дмитрий Дмитриев снимает вопрос с повестки дня заседания волостного собрания, поскольку в коалиции также нет единого мнения по этому вопросу. План продажи городища также возмутил местных жителей.
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Здания детской деревни SOS в Нарва-Йыэсуу, принадлежащие местному самоуправлению, амортизировались до такой степени, что продолжение эксплуатации зданий больше не отвечает интересам детей и не является безопасным. Однако местное самоуправление не считает необходимым ремонтировать здания. В результате детская деревня вынуждена расторгнуть договор аренды семейных домов с горуправой. Решение возникшей проблемы не было найдено даже на трехсторонней встрече с Министерством социальных дел.
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Прокуратура привлекает к суду самого скандального бывшего мэра Йыхви Мартина Репинского. Среди прочего его обвиняют в незаконной выплате пособий йыхвиским чиновникам, которых он вынудил уйти в отставку. Сам Репинский не признает себя виновным.
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В канун Рождества главное здание и финишная башня водноспортивного комплекса Айду получают разрешение на эксплуатацию, остальные плановые работы будут завершены до конца года, а деньги, полученные в качестве поддержки, не придется возвращать, чего в промежутке опасались.
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Большинство муниципалитетов Эстонии и Ида-Вирумаа в последние годы отказались от организации фейерверков, оправдывая это заботой о домашних животных и экономией денег, ограничениями, связанными с коронавирусом, а также нежеланием нарушать душевное спокойствие украинских военных беженцев. Кохтла-Ярве и Люганузе решают не отменять новогодний фейерверк.