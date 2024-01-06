НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2023 ГОДА ⟩ Чем запомнился ушедший год

ДЕКАБРЬ

Министерство образования и науки подтверждает, что уже со следующего учебного года может закрыть гимназическую ступень Кивиылиской 1-й средней школы.

Начиная с этого учебного года волость Люганузе передала государству три школы: Кивиылискую 1-ю среднюю школу, Кивиылискую русскую школу и Люганузескую школу. Сразу после этого государство как владелец школ приступило к реорганизации, одной из целей которой является закрытие гимназической ступени в Кивиылиской 1-й средней школе. Однако это встревожило местную общину, которая опасается, что у местных детей не будет достаточно возможностей для получения образования.

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Хенри Хейн и Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit

Энели Ефимова выигрывает золотую и серебряную медали на взрослом чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. В конце года она будет названа лучшей спортсменкой года в Эстонии, а ее тренер Хенри Хейн - лучшим тренером года.

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"Kiviõli Keemiatööstus" через год закроет завод масел с 550 сотрудниками, если не получит от Министерства климата отсрочку для установки системы улавливания серы, заявляет руководство предприятия.

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В Нарве впервые за много лет начинается строительство первого нового многоквартирного дома. Девелоперская компания "Rand & Tuulberg" планирует построить у реки Нарвы целый жилой квартал, но поначалу будет построен только один дом на 45 квартир, из окон которого будет открываться великолепный вид на реку Нарву, две пограничных крепости и набережную.

Готов также план строительства двух многоквартирных домов на окраине Йыхви.

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Городище Пуртсе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik