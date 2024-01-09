Экономическая политика соцдемов оказывает в Ида-Вирумаа "эффект Черномырдина"

Год назад, перед выборами в Рийгикогу, социал-демократы провели общее собрание в Йыхвиском концертном доме, именно тогда они выступили с предвыборным лозунгом "Toimetulek on julgeolek" ("Благосостояние = безопасность") и среди прочего с планом повышения минимальной заработной платы более быстрыми темпами, чем раньше. Соцдемы также были одними из самых больших энтузиастов повышения экологических налогов. Вспомним также, как Рийна Сиккут, бывший министр экономики от соцдемов, всеми силами пыталась помешать строительству новой шахты, хотя государство уже выдало разрешение на добычу.

Устремления соцдемов как лозунг благородны. Велим предпринимателям платить более высокие зарплаты, прекратим любое загрязнение окружающей среды, а государство пусть выплачивает все больше пособий. Если вы спросите, откуда возьмутся деньги, то решение, перефразируя их партнера по коалиции из "Eesti 200" Лаури Хуссара, заключается не в том, чтобы найти решение, а в чем-то гораздо более конкретном - надо повысить налоги. Что с того, что они могут задушить бизнес. О том, как повернуть экономику к росту, соцдемы особо не задумываются.

В Ида-Вирумаа следствием такой экономической политики является постоянно растущая безработица, которая может стать еще выше с увеличением экологических платежей.