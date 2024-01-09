Полиция ищет пропавшего в Ахтме Дмитрия

Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Дмитрий покинул свой дом в Ахтме около 17 часов вечера 6 января и не вернулся туда по сей день.

Полиция проверила возможные местонахождения мужчины, но его местонахождение пока не установлено. У мужчины есть с собой телефон, но на звонки он не отвечает. Возможно, он управлял автомобилем Toyota Corolla красного цвета с регистрационным номером 070 AZR.

Дмитрий высокого роста, среднего телосложения, носит очки. Когда он вышел из дома, на нем была серая зимняя куртка, черные брюки и зимние ботинки, а на голове шапка.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или машину, сообщить об этом по номеру 112 или 54520722.