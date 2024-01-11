"Elisa" выполнила в Ида-Вирумаа работы по обновлению сетей мобильной связи

Если раньше Ида-Вирумаа был единственным регионом Эстонии, где работающая в сети 4G технология передачи голоса по сети VoLTE не была еще доступна, то с последних дней прошедшего года она работает и здесь. "Целью проведенной в Ида-Вирумаа модернизации сети было улучшить для клиентов внутреннюю и наружную связь как для звонков, так и для пользования услугами мобильного интернета. Наряду с улучшением качества услуги в регионе целью проекта было проведение подготовительных работ по закрытию сети 3G к концу 2024 года, предпосылкой которого является обеспечение в Ида-Вирумаа технологии передачи голоса по сети VoLTE. Кроме того, в течение 2023 года в уездных регионах с более активным использованием добавлена сеть 5G", - отметил руководитель технологического подразделения "Elisa" Тоомас Полли и подтвердил, что высококачественная услуга передача голоса по связи доступна в Ида-Вирумаа с 29 декабря.