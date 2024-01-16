На мемориале Талпаса нынче доминировали литовцы

Главный приз турнира, в прежней весовой категории Аво Талпаса до 82 кг, также достался Литве, его завоевал Арсенас Станкевичюс, который победил всех трех соперников в подгруппе, выиграл полуфинал и в финале со счетом 5:0 одолел латыша Маркса Вейнбергса.

Неутомимый главный организатор турнира Ильмар Талусте уже тогда, когда прошла только половина поединков, заявил, что борцы из Литвы окажут лучшим эстонским борцам очень упорное сопротивление. К концу дня выяснилось, что нынешние могучие потомки великого князя литовского Гедиминаса продемонстрировали полное доминирование во взрослых соревнованиях: они заняли первые места в пяти из восьми весовых категорий, то есть во всех, в которых выступали. Эстония и Латвия заняли два и одно первое место соответственно, но в весовых категориях, где конкуренция была гораздо слабее. Например, в категории 130 кг латвиец Андрис Гринбергс был единственным участником.