В среду вечером, несмотря на сильный мороз, с десяток йыхвисцев откликнулись на призыв волостных руководителей совершить вместе с ними прогулку по тем местам в Йыхви, где в ближайшие годы планируется построить что-то новое.
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Десяток морозостойких совершили вместе с волостными руководителями "полярный поход" по вечернему Йыхви
Если волостное управление отменило намеченную поначалу на вечер 2 января прогулку из-за чрезвычайно сильного мороза - мороз с ветром был ниже минус 30 градусов, - то при новой попытке в среду на этой неделе погода оказалась настроена лишь чуть мягче к этой инициативе - мороз с ветром был ниже минус двадцати. Тем не менее нашлось около десятка не боящихся холода людей, которые поучаствовали в этом двухчасовом приключении, превратившемся в "полярный поход".