Десяток морозостойких совершили вместе с волостными руководителями "полярный поход" по вечернему Йыхви

Если волостное управление отменило намеченную поначалу на вечер 2 января прогулку из-за чрезвычайно сильного мороза - мороз с ветром был ниже минус 30 градусов, - то при новой попытке в среду на этой неделе погода оказалась настроена лишь чуть мягче к этой инициативе - мороз с ветром был ниже минус двадцати. Тем не менее нашлось около десятка не боящихся холода людей, которые поучаствовали в этом двухчасовом приключении, превратившемся в "полярный поход".