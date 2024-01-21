Владельцу козьей фермы в Конью выставили счет за прошлого владельца

В начале января Земельный департамент направил предприятию Konju Kitsefarm OÜ письмо, в котором указал, что лес на трех участках земли, переданных в аренду ферме в 2020-2022 годах, был незаконно вырублен. Ведомство обнаружило незаконную вырубку еще в конце прошлого года на основании аэрофотоснимков.

Изначально департамент подозревал хищения леса на 13 участках земли, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что в основном речь идет о вырубке кустарника, хотя и это было сделано без разрешения. Оценка, проведенная по заказу Центра управления государственными лесами (RMK), показала, что с трех участков было вывезено древесины объемом около 600 кубометров на сумму более 12 000 евро.

Хищения были совершены в деревнях Куртна, Апандику и Вазавере в волости Алутагузе.

2 января Земельный департамент отправил владельцу Konju Kitsefarm OÜ Ренно Нурмела письмо, в котором сообщил, что в качестве владельца земли государство имеет право требовать возмещения ущерба, и поскольку во время рубки участки были сданы ферме в аренду, ответственность за произошедшее несет Konju Kitsefarm OÜ.

Незаконная вырубка леса на арендованных фермой земельных участках происходила в то время, когда предприятие принадлежало предыдущему владельцу, бывшему министру сельского хозяйства и экс-члену Центристской партии Мартину Репинскому. С юридической точки зрения, не имеет значения, кто является владельцем компании, если на сданном ей в аренду участке совершается нарушение - за это отвечает предприятие, независимо от того, сменился ли владелец.

Репинский продал козью ферму Ренно Нурмела 14 апреля 2022 года. Вырубки, зафиксированные на аэрофотоснимках Земельного департамента, произошли до этой даты.

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