ОПРОС ⟩ Правительство должно пойти навстречу учителям или подать в отставку?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Кристина ЫУН, безработная: - Пусть сначала пойдут навстречу, а потом в отставку, раз не могут справиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ШИПКОВ, безработный: - Конечно, правительство должно уйти в отставку, потому что ничего хорошего для нашей страны не сделало и, я уверен, не сделает. Учителя пусть продолжают забастовку, они должны отстаивать свои права. У нас народ такой запуганный, что терпит до последнего. Если стали бастовать - значит, уже край. За учителями другие пойдут - полицейские, пожарные.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аво КИЙР, пенсионер: - Хорошо бы, сделали оба шага. Забастовка учителей - вершина айсберга. В стране много других проблем, и это уже даже не смешно, а грустно, что правительство часто не может коммуницировать даже между собой, не говоря о том, чтобы давать людям понятные объяснения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ЗБРОДОВА, работающий пенсионер: - Должно пойти навстречу учителям. Это - проявление благородства и понимание ситуации, раз обещали, значит, должны найти возможности и выполнить. Это - залог уважения и доверия избирателей. За учителями начнут бастовать другие - это худший вариант. В отставку уходить не должны - пусть работают, больше думают и ищут решения проблем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Василий САВИН, горняк-энергетик: - Трудно судить, потому что я не слежу за политическими событиями. О забастовке учителей слышал, уверен, что требования справедливы - им должны поднять зарплату. Как - пусть думают правители, себе ведь прибавляют. Способно ли нынешнее правительство найти выход, не знаю, но точного ответа на вопрос, должны ли они подать в отставку, дать не могу - не задумывался об этом, надо знать и анализировать ситуацию.