ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ ПЕРЕДОВИЦА: В Ида-Вирумаа бывать все приятнее и интереснее

Это подтверждают и публикации в этом выпуске журнала "Северного побережья". "Ида-Вирумаа - это неизведанная сокровищница Эстонии, где соединены невероятная красота природы, теплые люди и сумасшедшее количество впечатлений", - говорит известный музыкант Рейго Ахвен, ставший большим поклонником Ида-Вирумаа.

Ида-Вирумаа издавна привлекает любителей природы. Теперь здесь появились пешеходные тропы и смотровые вышки, что делает наслаждение здешней природой все более доступным. Причем в любое время года. Если побывать на трех-четырех вышках, то можно сказать, что увидели весь Ида-Вирумаа, с улыбкой говорит опытная туристка и руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина, которая также признает, что даже при неоднократном посещении одного и того же места природа каждый раз преподносит новые сюрпризы.

С каждым годом в Ида-Вирумаа появляется все больше возможностей для активного отдыха. Кивиылиская гора - одно из любимых мест горнолыжников и сноубордистов в Эстонии. Петляющие между куртнаскими озерами лыжные трассы Паннъярве идеально подходят для тех, кто предпочитает скользить на лыжах по равнинной местности. На катках Нарвы и Кохтла-Ярве желающие могут покататься на коньках. За последние годы были построены новые стадионы и плавательные бассейны. В Айдуском водноспортивном центре в конце прошлого года было завершено строительство обслуживающего здания.

Алутагузеские лыжный и велосипедный марафоны и особенно Нарвский городской забег привлекают в Ида-Вирумаа тысячи любителей спорта, а также хорошо стимулируют местных жителей заниматься спортом более регулярно.

В журнале можно прочитать о том, чем новым удивляют посетителей музеи Ида-Вирумаа. В журнале также представлена программа крупных культурных и спортивных мероприятий, проводимых в Ида-Вирумаа этой зимой и весной.

Помимо спорта и активного движения, Ида-Вирумаа предлагает понежиться в спа, банях и водных центрах, а также порадоваться вкусовым впечатлениям в местных ресторанах, которые все чаще завоевывают признание гурманов.

Благодаря всему этому вполне естественно, что Ида-Вирумаа стал одним из любимых мест отдыха эстонских туристов.