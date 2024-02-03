ОПРОС ⟩ Как справляетесь на скользких дорогах?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир БАБКОВ, дворник: - Живу и работаю дворником в Старом Ахтме, песок на своих участках посыпаю ежедневно, ведь он уходит с водой. Так везде надо делать. Состояние городских улиц оценю на тройку. Надевал вчера обувь с "кошками", немного подмочил, поэтому пришлось переобуться, но сегодня более-менее нормально на улицах и в Кохтла-Ярве, и в Йыхви.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий МОСКАЛЕНКО, безработный: - Скользко, но в целом улицы проходимые, ухаживают за пешеходными дорогами нормально, не скользил ни в Кохтла-Ярве, где живу, ни в Йыхви, куда приезжал по делам. Никаких приспособлений не использую, просто стараюсь шагать осторожнее. Хотя недавно упал, до сих пор ощущаю последствия.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лидия ЯНУШЕВСКИ, медик: - У меня лично проблем, можно сказать, нет - почти всегда передвигаюсь на машине. Но дороги отвратительные. За родителей переживаю - они пожилые, трудно даже в магазин сходить. И за детей тоже - их трое, постоянно падают. Хоть камушки в портфель клади, чтобы перед собой дорогу посыпали. Это шутка, конечно, но гололед неожиданно наступил, мы не успели подготовиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрий САМБУРЕНКО, пенсионер: - Радуюсь, что в этом году обувь с шипами купил - спасает. Хотя поначалу их вырвать хотел - раздражает, когда цокают по полу в магазине. Дочь в Нарве недавно упала и ногу сломала. Жене шипы тоже надел и всем советую - очень помогают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир МУХОРТОВ, пенсионер: - Мое спасение - скандинавские палки, помогают удержаться. Но, будучи пожилым человеком, стараюсь не гулять в такую погоду - только по надобности, если в магазин сходить.