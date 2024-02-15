Из Идаского региона в прошлом году в центр тревоги позвонили рекордное число раз, в большинстве случаев - напрасно

В Ида-Вирумаа люди в прошлом году вызывали скорую помощь около 30000 раз.

В прошлом году центр тревоги принял больше всего экстренных вызовов из Вирумаа; чаще всего вызывали скорую помощь, в которой нуждались жители Ида-Вирумаа. Но все же большинство поступавших отсюда звонков не требовали оперативного реагирования.