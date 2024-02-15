В прошлом году центр тревоги принял больше всего экстренных вызовов из Вирумаа; чаще всего вызывали скорую помощь, в которой нуждались жители Ида-Вирумаа. Но все же большинство поступавших отсюда звонков не требовали оперативного реагирования.
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Из Идаского региона в прошлом году в центр тревоги позвонили рекордное число раз, в большинстве случаев - напрасно
Среди всех четырех регионов центра тревоги больше всего звонков с просьбой об экстренной помощи было в Идаском регионе, то есть в Ляэне- и Ида-Вирумаа - один звонок на каждого жителя.