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Из Идаского региона в прошлом году в центр тревоги позвонили рекордное число раз, в большинстве случаев - напрасно

Эрик Калда
, журналист
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В Ида-Вирумаа люди в прошлом году вызывали скорую помощь около 30000 раз.
В Ида-Вирумаа люди в прошлом году вызывали скорую помощь около 30000 раз. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В прошлом году центр тревоги принял больше всего экстренных вызовов из Вирумаа; чаще всего вызывали скорую помощь, в которой нуждались жители Ида-Вирумаа. Но все же большинство поступавших отсюда звонков не требовали оперативного реагирования.

Среди всех четырех регионов центра тревоги больше всего звонков с просьбой об экстренной помощи было в Идаском регионе, то есть в Ляэне- и Ида-Вирумаа - один звонок на каждого жителя.

Большинство вызовов экстренной помощи таковой не требовали

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