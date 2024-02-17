Маргус Лепасаар, вдохнувший новую жизнь в бывший нарвский завод скальпелей, привлек внимание на Ида-Вирумааской инвестиционной конференции заявлением, что местная рабочая сила перевешивает трудности, вызванные кризисом. "Я работал в очень крупных международных предприятиях по всему миру, но никогда больше нигде не встречал такой преданности делу, лояльности и чувства долга", - подтвердил Маргус Лепасаар, исполнительный директор ТОО "Micro-Fix", занимающегося переработкой титана.
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Как минус в четыре миллиона превратить в плюс? ⟩ Директор завода Маргус Лепасаар знает: с помощью открытого руководства и трудолюбивых нарвитян
- "Micro-Fix" - предприятие с многолетней историей, где вы являетесь командующим три с половиной года. Как вы сюда попали?