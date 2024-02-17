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Как минус в четыре миллиона превратить в плюс? ⟩ Директор завода Маргус Лепасаар знает: с помощью открытого руководства и трудолюбивых нарвитян

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"К 2025 году мы в сотрудничестве с клиникой Тартуского университета должны разработать серию костных пластин, - говорит Маргус Лепасаар, раскрывая планы на будущее ТОО "Micro-Fix". - Когда в Альпах наступает сезон и открываются горнолыжные склоны, спрос на костные пластины резко возрастает. В летний период в Европе он немного снижается, но тут же сменяется Азией, когда в апреле одержимые устремляются в отпуск в Азию, и именно там разворачивается действие...".
"К 2025 году мы в сотрудничестве с клиникой Тартуского университета должны разработать серию костных пластин, - говорит Маргус Лепасаар, раскрывая планы на будущее ТОО "Micro-Fix". - Когда в Альпах наступает сезон и открываются горнолыжные склоны, спрос на костные пластины резко возрастает. В летний период в Европе он немного снижается, но тут же сменяется Азией, когда в апреле одержимые устремляются в отпуск в Азию, и именно там разворачивается действие...". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Маргус Лепасаар, вдохнувший новую жизнь в бывший нарвский завод скальпелей, привлек внимание на Ида-Вирумааской инвестиционной конференции заявлением, что местная рабочая сила перевешивает трудности, вызванные кризисом. "Я работал в очень крупных международных предприятиях по всему миру, но никогда больше нигде не встречал такой преданности делу, лояльности и чувства долга", - подтвердил Маргус Лепасаар, исполнительный директор ТОО "Micro-Fix", занимающегося переработкой титана.

- "Micro-Fix" - предприятие с многолетней историей, где вы являетесь командующим три с половиной года. Как вы сюда попали?

- "Micro-Fix" - первое настоящее предприятие медицинской сферы в Эстонии, которое действовало более успешно и менее успешно. Я и мои партнеры инвестировали в компанию в 2017 году, когда Мирослав Пеньковский (основатель фирмы) связался с нами через контакты в Швеции.

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