Как минус в четыре миллиона превратить в плюс? ⟩ Директор завода Маргус Лепасаар знает: с помощью открытого руководства и трудолюбивых нарвитян

"К 2025 году мы в сотрудничестве с клиникой Тартуского университета должны разработать серию костных пластин, - говорит Маргус Лепасаар, раскрывая планы на будущее ТОО "Micro-Fix". - Когда в Альпах наступает сезон и открываются горнолыжные склоны, спрос на костные пластины резко возрастает. В летний период в Европе он немного снижается, но тут же сменяется Азией, когда в апреле одержимые устремляются в отпуск в Азию, и именно там разворачивается действие...".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik