Стартовавший в трех школах предмет по выбору "трудовая жизнь" разработан в Ида-Вирумаа. Со следующего года он придет во все ида-вируские школы, желающие предлагать молодежи практические знания, передаваемые практиками.
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В ида-вируских школах внедряется практическое обучение трудовой жизни
- После первых занятий можно сказать, что курс дает представление о взрослой трудовой жизни, помогает добиться лучшей финансовой грамотности и найти себя в жизни, - сказал ученик Силламяэской гимназии Сергей Курищенко, по словам которого не менее важно и то, что он научится правильно составлять свое CV и мотивационное письмо.