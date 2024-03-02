В ида-вируских школах внедряется практическое обучение трудовой жизни

- После первых занятий можно сказать, что курс дает представление о взрослой трудовой жизни, помогает добиться лучшей финансовой грамотности и найти себя в жизни, - сказал ученик Силламяэской гимназии Сергей Курищенко, по словам которого не менее важно и то, что он научится правильно составлять свое CV и мотивационное письмо.