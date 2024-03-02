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В ида-вируских школах внедряется практическое обучение трудовой жизни

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В Силламяэской гимназии предмет по выбору "трудовая жизнь" ведут в тандеме старший сопровождающий отделения сопровождения Вируской тюрьмы Вадим Чернышов и предприниматель, руководитель "Alguskeskus" Диана Луптова.
В Силламяэской гимназии предмет по выбору "трудовая жизнь" ведут в тандеме старший сопровождающий отделения сопровождения Вируской тюрьмы Вадим Чернышов и предприниматель, руководитель "Alguskeskus" Диана Луптова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Стартовавший в трех школах предмет по выбору "трудовая жизнь" разработан в Ида-Вирумаа. Со следующего года он придет во все ида-вируские школы, желающие предлагать молодежи практические знания, передаваемые практиками.

- После первых занятий можно сказать, что курс дает представление о взрослой трудовой жизни, помогает добиться лучшей финансовой грамотности и найти себя в жизни, - сказал ученик Силламяэской гимназии Сергей Курищенко, по словам которого не менее важно и то, что он научится правильно составлять свое CV и мотивационное письмо.

В Силламяэской гимназии предмет по выбору "трудовая жизнь" ведут в тандеме старший сопровождающий отделения сопровождения Вируской тюрьмы Вадим Чернышов и предприниматель, руководитель "Alguskeskus" Диана Луптова.

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