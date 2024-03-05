НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ⟩ Женщине надо проработать в среднем на два месяца дольше для получения годового дохода мужчины

День равной оплаты труда отмечается 5 марта - это тот день, когда женщины Эстонии в среднем заработали столько же, сколько и мужчины к концу прошлого года.

Гендерный разрыв в заработной плате в Эстонии составляет 17,7%. То есть женщинам Эстонии приходится работать на 45 дней больше, чтобы получать равную с мужчинами заработную плату.

Хотя за последние 10 лет разрыв в заработной плате в Эстонии сильно сократился, в 2022 году он снова увеличился на 2,8 процентных пункта. По данным Департамента статистики, часовая брутто-зарплата женщин в 2022 году была на 17,7% меньше, чем у мужчин.

Большинство жителей Эстонии (83%) знают о разрыве в заработной плате. В то время как разрыв в заработной плате считают очень большой или довольно большой проблемой 35% мужчин, среди женщин так считают вдвое больше - 71%.

Разрыв в заработной плате обусловлен рядом факторов: укоренившимися гендерными стереотипами, различиями в выборе образования и профессии среди женщин и мужчин, более сильной нагрузкой женщин по уходу, а также политикой в отношении заработной платы и персонала, не замечающей неравенства.