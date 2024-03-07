Из нарвской сланцевой золы можно производить краску

В результате продолжавшегося более года сотрудничества была выпущена первая пробная партия белой порошковой краски, которую успешно протестировали также в качестве покрытия для металлических поверхностей. Результаты тестов показали, что произведенный из сланцевой золы вторичный карбонат кальция имеет настолько высокие показатели качества, что полностью заменяет свежее сырье, которое сейчас добывается со значительным следом в окружающей среде.