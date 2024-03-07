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Из нарвской сланцевой золы можно производить краску

Северное побережье
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Первая банка краски и тестер, подтверждающие, что сланцевая зола подходит для производства белой порошковой краски.
Первая банка краски и тестер, подтверждающие, что сланцевая зола подходит для производства белой порошковой краски. Фото: RAGN-SELLS OSA SERVICE

Успешные тесты нарвского производителя красок "Primatek" показали, что карбонат кальция, который "Ragn-Sells" начнет извлекать из содержащейся в ида-вируских золоотвалах сланцевой золы, является хорошим сырьем для производства дружелюбных к окружающей среде порошковых красок.

В результате продолжавшегося более года сотрудничества была выпущена первая пробная партия белой порошковой краски, которую успешно протестировали также в качестве покрытия для металлических поверхностей. Результаты тестов показали, что произведенный из сланцевой золы вторичный карбонат кальция имеет настолько высокие показатели качества, что полностью заменяет свежее сырье, которое сейчас добывается со значительным следом в окружающей среде.

Повысит конкурентоспособность эстонских предприятий

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Экономика
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