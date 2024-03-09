ОПРОС ⟩ Принесет ли эффект введение налога на сладкие напитки?

Фото: Peeter Lilleväli Илона БАЗАРОВА: - Сама их не пью, но слышала, что об этом говорят. Думаю, что если такой налог введут и напитки подорожают, те, кто к ним привык, употреблять их меньше не станут.

Фото: Peeter Lilleväli Ирена СИМОНИШ, работник клуба: - Сладкие газированные напитки любят не только дети, но и многие взрослые. Введение налога, а следовательно, повышение цены, не мотивация для снижения потребления. Эти меры точно себя не оправдают, а для пополнения бюджета страны надо искать другие методы.

Фото: Peeter Lilleväli Арти КОЛУ, госслужащий: - Не уверен, что введение налога минимизирует потребление лимонадных напитков. Скорее всего, ничего не поменяется, с привычками трудно расставаться, и рост цен - точно не мотивация.

Фото: Peeter Lilleväli Игорь ШАШКОВ, спортивный деятель: - Первый раз слышу о таком налоге, но не удивляюсь. Уменьшению потребления сладких напитков налог не поможет. Все пищевые, да и многие другие правила поведения исходят из образа жизни семьи, особенно от родителей - они закладывают здоровые пищевые привычки у детей. Автомобильное топливо сильно подорожало, не стали же меньше ездить? Так и тут будет.

Фото: Peeter Lilleväli Аркадий ЗАКАРЛЮКА, пенсионер: - Могу ответить известным тезисом: многие процессы поведения исходят из семьи. Введение любых налогов - это лишний повод для раздражения населения. Никакого эффекта от предлагаемого налога ждать не стоит. Хочется пожелать людям больше уделять внимания себе, близким и своему здоровью, это и будет решением многих проблем.