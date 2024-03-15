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В Силламяэ и Нарве люди подврглись нападениям

Северное побережье
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

14 марта в полицию поступило заявление от жительницы Силламяэ, которая сообщила, что ее 22-летний муж ударил ее.

Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестным был избит 39-летний мужчина. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

14 марта в полицию поступило заявление от женщины, проживающей по улице Энергия в Нарве, которая сообщила, что на нее накинулся пьяный 37-летний сын. Полиция задержала сына в качестве подозреваемого в преступлении.

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