Учителя Кохтла-Ярве, с начала года ждавшие выплаты надбавки к зарплате, организуют пикет

По словам Андеро Пыллу, некоторые приехавшие из других регионов учителя подумывают покинуть Ида-Вирумаа, поскольку государство не держит свое слово и не выплачивает вовремя надбавку к зарплате. Сам он приехал в Кохтла-Ярве из Ляэне-Вирумаа.

На следующей неделе учителя Кохтла-Ярве проведут пикет, требуя обещанной министерством надбавки к зарплате, с выплатой которой в этом году затянули так, что за два с половиной месяца учителя не получили ни цента своей доплаты. Министерство подтверждает, что на этой неделе деньги на надбавку к зарплате учителей Ида-Вирумаа были перечислены самоуправлениям.