На следующей неделе учителя Кохтла-Ярве проведут пикет, требуя обещанной министерством надбавки к зарплате, с выплатой которой в этом году затянули так, что за два с половиной месяца учителя не получили ни цента своей доплаты. Министерство подтверждает, что на этой неделе деньги на надбавку к зарплате учителей Ида-Вирумаа были перечислены самоуправлениям.
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Учителя Кохтла-Ярве, с начала года ждавшие выплаты надбавки к зарплате, организуют пикет
В четверг на следующей неделе учителя соберутся перед зданием Кохтла-Ярвеской городской управы, чтобы выразить свое недовольство.