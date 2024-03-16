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Учителя Кохтла-Ярве, с начала года ждавшие выплаты надбавки к зарплате, организуют пикет

Эрик Калда
, журналист
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По словам Андеро Пыллу, некоторые приехавшие из других регионов учителя подумывают покинуть Ида-Вирумаа, поскольку государство не держит свое слово и не выплачивает вовремя надбавку к зарплате. Сам он приехал в Кохтла-Ярве из Ляэне-Вирумаа.
По словам Андеро Пыллу, некоторые приехавшие из других регионов учителя подумывают покинуть Ида-Вирумаа, поскольку государство не держит свое слово и не выплачивает вовремя надбавку к зарплате. Сам он приехал в Кохтла-Ярве из Ляэне-Вирумаа. Фото: Ain Liiva

На следующей неделе учителя Кохтла-Ярве проведут пикет, требуя обещанной министерством надбавки к зарплате, с выплатой которой в этом году затянули так, что за два с половиной месяца учителя не получили ни цента своей доплаты. Министерство подтверждает, что на этой неделе деньги на надбавку к зарплате учителей Ида-Вирумаа были перечислены самоуправлениям.

В четверг на следующей неделе учителя соберутся перед зданием Кохтла-Ярвеской городской управы, чтобы выразить свое недовольство.

В тот же день, когда было объявлено о проведении пикета, Министерство образования и науки сообщило, что 12 марта министр Кристина Каллас подписала приказ о выделении зарплатной поддержки. По утверждению министерства, выплата надбавки к зарплате задержалась в связи с необходимостью проверки данных, чтобы убедиться, что все учителя, представленные на получение надбавки, соответствуют требованиям. 

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